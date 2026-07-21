КСИР ударил по инфраструктуре центра данных Amazon в Бахрейне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что нанес удар крылатыми ракетами по дата-центру американской компании Amazon в Бахрейне.
- По заявлению КСИР, атаке предшествовали атаки США по строящимся объектам и гражданским районам.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что в ответ на атаки США, совершенные в понедельник, нанес удар крылатыми ракетами по дата-центру американской компании Amazon в Бахрейне, причинив серьезный ущерб, сообщает телеканал Press TV.