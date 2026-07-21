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КСИР ударил по инфраструктуре центра данных Amazon в Бахрейне - РИА Новости, 21.07.2026
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08:54 21.07.2026 (обновлено: 09:04 21.07.2026)
КСИР ударил по инфраструктуре центра данных Amazon в Бахрейне

КСИР ударил по инфраструктуре главного центра данных Amazon в Бахрейне

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип компании Amazon
Логотип компании Amazon - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что нанес удар крылатыми ракетами по дата-центру американской компании Amazon в Бахрейне.
  • По заявлению КСИР, атаке предшествовали атаки США по строящимся объектам и гражданским районам.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что в ответ на атаки США, совершенные в понедельник, нанес удар крылатыми ракетами по дата-центру американской компании Amazon в Бахрейне, причинив серьезный ущерб, сообщает телеканал Press TV.
"В ответ на вчерашние атаки США по строящимся объектам и гражданским районам, КСИР заявил, что запустил несколько крылатых ракет по инфраструктуре центрального дата-центра американской компании Amazon в Бахрейне, причинив серьезный ущерб", - говорится в сообщении телеканала.
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