Агент украинских спецслужб готовил взрыв на ж/д путях тюменского НПЗ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уроженец Украинской ССР готовил диверсионно-террористический акт на железнодорожных путях Тюменского нефтеперерабатывающего завода.
- Он связался с представителем ГУР МО Украины и провел разведку участка железнодорожных путей для установки самодельного взрывного устройства.
- При задержании у тайника с бомбой он оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Агент Киева, ликвидированный при задержании в Тюмени, готовил взрыв на железнодорожных путях Тюменского нефтеперерабатывающего завода, сообщила ФСБ.
"Установлено, что уроженец Украинской ССР посредством мессенджера Telegram инициативно установил контакт с представителем ГУР МО Украины и по его заданию провел разведку участка железнодорожных путей необщего пользования ООО "Тюменский НПЗ" для планирования ДТА (Диверсионно-террористического акта — Прим. ред.)", — говорится в релизе.
Для этого подозреваемый изучил график движения составов и систему охраны. Он попытался найти уязвимости в ней, чтобы заложить взрывчатку.
Злоумышленников оказался 60-летний местный житель. Во время задержания у тайника с бомбой он попытался оказать вооруженное сопротивление, однако спецподразделение ФСБ ликвидировало его.