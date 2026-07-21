Агент украинских спецслужб готовил взрыв на ж/д путях тюменского НПЗ

Краткий пересказ от РИА ИИ Уроженец Украинской ССР готовил диверсионно-террористический акт на железнодорожных путях Тюменского нефтеперерабатывающего завода.

Он связался с представителем ГУР МО Украины и провел разведку участка железнодорожных путей для установки самодельного взрывного устройства.

При задержании у тайника с бомбой он оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем.

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Агент Киева, ликвидированный при задержании в Тюмени, готовил взрыв на железнодорожных путях Тюменского нефтеперерабатывающего завода, сообщила ФСБ.

"Установлено, что уроженец Украинской ССР посредством мессенджера Telegram инициативно установил контакт с представителем ГУР МО Украины и по его заданию провел разведку участка железнодорожных путей необщего пользования ООО "Тюменский НПЗ" для планирования ДТА (Диверсионно-террористического акта — Прим. ред.)", — говорится в релизе.

Для этого подозреваемый изучил график движения составов и систему охраны. Он попытался найти уязвимости в ней, чтобы заложить взрывчатку.