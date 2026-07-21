Рейтинг@Mail.ru
Агент украинских спецслужб готовил взрыв на ж/д путях тюменского НПЗ - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:46 21.07.2026 (обновлено: 12:31 21.07.2026)
Агент украинских спецслужб готовил взрыв на ж/д путях тюменского НПЗ

ФСБ: ликвидированный житель Тюмени готовил теракт на ж/д путях рядом с НПЗ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уроженец Украинской ССР готовил диверсионно-террористический акт на железнодорожных путях Тюменского нефтеперерабатывающего завода.
  • Он связался с представителем ГУР МО Украины и провел разведку участка железнодорожных путей для установки самодельного взрывного устройства.
  • При задержании у тайника с бомбой он оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Агент Киева, ликвидированный при задержании в Тюмени, готовил взрыв на железнодорожных путях Тюменского нефтеперерабатывающего завода, сообщила ФСБ.
"Установлено, что уроженец Украинской ССР посредством мессенджера Telegram инициативно установил контакт с представителем ГУР МО Украины и по его заданию провел разведку участка железнодорожных путей необщего пользования ООО "Тюменский НПЗ" для планирования ДТА (Диверсионно-террористического акта — Прим. ред.)", — говорится в релизе.
Для этого подозреваемый изучил график движения составов и систему охраны. Он попытался найти уязвимости в ней, чтобы заложить взрывчатку.
Злоумышленников оказался 60-летний местный житель. Во время задержания у тайника с бомбой он попытался оказать вооруженное сопротивление, однако спецподразделение ФСБ ликвидировало его.
Кадры с места ликвидации агента Киева - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
ФСБ показала кадры с места ликвидации агента украинских спецслужб в Тюмени
Вчера, 10:29
 
ТюменьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала