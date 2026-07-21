Краткий пересказ от РИА ИИ Новым адвокатом российских руферов, забравшихся на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, стала Александра Конлон.

Конлон работает в нью-йоркской юридической фирме Sher Tremonte, а ранее была клерком федерального судьи Восточного округа Нью-Йорка Нины Моррисон.

Одним из наиболее известных процессов с участием Конлон стало дело Sines v. Kessler. Иск был подан от имени десяти человек против десятков неонацистов и сторонников превосходства белой расы, которых обвинили в сговоре с целью совершения расово мотивированного насилия в Шарлотсвилле в 2017 году.

ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Новым адвокатом российских руферов, забравшихся на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, стала Александра Конлон, участвовавшая в громком процессе против группы неонацистов, выяснило РИА Новости на основании судебных документов и открытых данных.

Ангелина Николау и Иван Биркус (Кузнецов), известные по документальному фильму Netflix Skywalkers: A Love Story, 1 июля незаметно обошли охрану и поднялись на шпиль нью-йоркского небоскреба. Там они развернули пацифистский баннер, после чего Биркус сделал Николау предложение, находясь на антенне высотки.

В документах Уголовного суда Нью-Йорка , с которыми ознакомилось РИА Новости, Конлон указана как нанятый адвокат обоих россиян. Это означает, что она привлечена стороной защиты, а не назначена судом. Конлон работает в нью-йоркской юридической фирме Sher Tremonte, а ранее была клерком федерального судьи Восточного округа Нью-Йорка Нины Моррисон.

Одним из наиболее известных процессов с участием Конлон стало дело Sines v. Kessler. Иск был подан от имени десяти человек против десятков неонацистов и сторонников превосходства белой расы, которых обвинили в сговоре с целью совершения расово мотивированного насилия в Шарлотсвилле в 2017 году. Во время четырехнедельного процесса Конлон представила присяжным показания нескольких истцов и помогла добиться вердикта о выплате 26 миллионов долларов. В 2023 году HBO выпустила посвященный этому делу документальный фильм No Accident ("Не несчастный случай").

Конлон также входила в команду защиты Роберта Богуцки, которого обвиняли в мошеннической схеме на шесть миллиардов долларов, связанной с манипулированием рынком валютных опционов. Суд полностью оправдал Богуцки, а издание Global Investigations Review признало процесс важнейшим делом года.

Кроме того, Конлон помогла добиться снятия обвинения в убийстве с медсестры Трейси Маккартер, ставшей жертвой домашнего насилия. Она также представляла информатора по делу о нецелевом использовании федеральных исследовательских грантов, завершившемуся выплатой компенсации.

В 2021 году рейтинг Super Lawyers включил Конлон в списки "Восходящие звезды Нью-Йорка" и "Лучшие женщины-адвокаты Нью-Йорка". В 2014 году она получила степень доктора права в Бостонском университете. Конлон допущена к адвокатской практике в штате Нью-Йорк, а также в федеральных судах Южного и Восточного округов штата.