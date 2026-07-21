Рейтинг@Mail.ru
Назван новый адвокат руферов, забравшихся на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:09 21.07.2026
Назван новый адвокат руферов, забравшихся на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг

Российских руферов в США будет защищать адвокат громкого дела против неонацистов

© REUTERS / Adam GrayНеизвестные забрались на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг
Неизвестные забрались на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© REUTERS / Adam Gray
Неизвестные забрались на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новым адвокатом российских руферов, забравшихся на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, стала Александра Конлон.
  • Конлон работает в нью-йоркской юридической фирме Sher Tremonte, а ранее была клерком федерального судьи Восточного округа Нью-Йорка Нины Моррисон.
  • Одним из наиболее известных процессов с участием Конлон стало дело Sines v. Kessler. Иск был подан от имени десяти человек против десятков неонацистов и сторонников превосходства белой расы, которых обвинили в сговоре с целью совершения расово мотивированного насилия в Шарлотсвилле в 2017 году.
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Новым адвокатом российских руферов, забравшихся на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, стала Александра Конлон, участвовавшая в громком процессе против группы неонацистов, выяснило РИА Новости на основании судебных документов и открытых данных.
Ангелина Николау и Иван Биркус (Кузнецов), известные по документальному фильму Netflix Skywalkers: A Love Story, 1 июля незаметно обошли охрану и поднялись на шпиль нью-йоркского небоскреба. Там они развернули пацифистский баннер, после чего Биркус сделал Николау предложение, находясь на антенне высотки.
Российские руферы забрались на Empire State Building в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Что известно о руферах из России, которым грозит десять лет тюрьмы в США
8 июля, 17:47
В документах Уголовного суда Нью-Йорка, с которыми ознакомилось РИА Новости, Конлон указана как нанятый адвокат обоих россиян. Это означает, что она привлечена стороной защиты, а не назначена судом. Конлон работает в нью-йоркской юридической фирме Sher Tremonte, а ранее была клерком федерального судьи Восточного округа Нью-Йорка Нины Моррисон.
Одним из наиболее известных процессов с участием Конлон стало дело Sines v. Kessler. Иск был подан от имени десяти человек против десятков неонацистов и сторонников превосходства белой расы, которых обвинили в сговоре с целью совершения расово мотивированного насилия в Шарлотсвилле в 2017 году. Во время четырехнедельного процесса Конлон представила присяжным показания нескольких истцов и помогла добиться вердикта о выплате 26 миллионов долларов. В 2023 году HBO выпустила посвященный этому делу документальный фильм No Accident ("Не несчастный случай").
Конлон также входила в команду защиты Роберта Богуцки, которого обвиняли в мошеннической схеме на шесть миллиардов долларов, связанной с манипулированием рынком валютных опционов. Суд полностью оправдал Богуцки, а издание Global Investigations Review признало процесс важнейшим делом года.
Кроме того, Конлон помогла добиться снятия обвинения в убийстве с медсестры Трейси Маккартер, ставшей жертвой домашнего насилия. Она также представляла информатора по делу о нецелевом использовании федеральных исследовательских грантов, завершившемуся выплатой компенсации.
В 2021 году рейтинг Super Lawyers включил Конлон в списки "Восходящие звезды Нью-Йорка" и "Лучшие женщины-адвокаты Нью-Йорка". В 2014 году она получила степень доктора права в Бостонском университете. Конлон допущена к адвокатской практике в штате Нью-Йорк, а также в федеральных судах Южного и Восточного округов штата.
На предварительном слушании 2 июля Николау и Биркус не признали вину. Представлявший их на тот момент адвокат назвал предъявленные россиянам обвинения чрезмерными. Суд освободил пару из-под стражи без залога. Следующее заседание состоится 24 августа.
Города мира. Нью Йорк - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Суд может смягчить приговор забравшимся на Эмпайр-стейт-билдинг россиянам
3 июля, 02:45
 
Нью-Йорк (город)HBOБостонский университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала