Роман "1984" вернулся в лидеры продаж книжных магазинов в России - СМИ

В сети "Читай-город - Буквоед" он оказался на третьей позиции среди всех книг и на второй - в сегменте художественной литературы с результатом 19,2 тысячи экземпляров.

При этом самой продаваемой художественной книгой стал роман "Если все кошки в мире исчезнут" японца Гэнки Кавамуры, также следует из данных АСКР и сети "Читай-город - Буквоед". Эта книга стала первой по продажам среди всех книг с результатом 43 тысячи экземпляров.