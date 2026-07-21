Роман "1984" вернулся в лидеры продаж книжных магазинов в России - СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Роман-антиутопия "1984" Джорджа Оруэлла вернулся в лидеры продаж книжных магазинов в России, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя крупнейшей в стране книжной сети "Читай-город - Буквоед".
- В сети "Читай-город — Буквоед" "1984" занял третье место среди всех книг и второе место в сегменте художественной литературы.
- Самой продаваемой художественной книгой стал роман "Если все кошки в мире исчезнут" Гэнки Кавамуры.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Роман-антиутопия британского писателя Джорджа Оруэлла "1984" вернулся в лидеры продаж книжных магазинов в России, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя крупнейшей в стране книжной сети "Читай-город - Буквоед".
"В лидеры экземплярных продаж в книжных магазинах за январь-июнь 2026 года вернулся роман-антиутопия "1984", - пишет издание.
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В сети "Читай-город - Буквоед" он оказался на третьей позиции среди всех книг и на второй - в сегменте художественной литературы с результатом 19,2 тысячи экземпляров.
Кроме того, президент Ассоциации книгораспространителей России Светлана Зорина в беседе с "Ведомостям" отметила, что и в совокупном рейтинге участников АСКР роман занимает второе место в категории художественной литературы.
При этом самой продаваемой художественной книгой стал роман "Если все кошки в мире исчезнут" японца Гэнки Кавамуры, также следует из данных АСКР и сети "Читай-город - Буквоед". Эта книга стала первой по продажам среди всех книг с результатом 43 тысячи экземпляров.
Как пишут "Ведомости", ранее антиутопия Оруэлла попадала на верхние позиции по продажам книг у дистрибуторов в 2020-2022 годах.
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