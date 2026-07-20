Алтайские зубры выйдут на манеж столичного цирка в "Сокольниках"

МОСКВА, 20 июл — пресс-служба проекта "Цирковые дивертисменты". Дрессированные зубры Карым и Урал, привезенные с Алтая, выйдут на манеж в столичном парке "Сокольники" в рамках проекта "Лето в Москве".

Новую программу "Большого Московского цирка" будут показывать до 6 сентября. Посетители шапито на Фестивальной площади увидят шоу "Огни большого цирка", в котором примут участие более 70 артистов, для чего заготовлено свыше 17 тонн декораций и реквизита.

На подготовку "Бизон-шоу" с участием зубров под руководством французского дрессировщика Ивана Дефоржа ушло больше года.

В аттракционе "Прайд" под руководством потомственного дрессировщика Павла Забелкина и его супруги Жанны зрители увидят трюки целого семейства львов. Один из самых ожидаемых номеров программы — "Гермес" под руководством супругов Анны и Роберта Паутовых. Харизматичный шимпанзе уже более пяти лет влюбляет в себя всех зрителей.

Практически все выполняемые в номере трюки в программе новые — это хождение с завязанными глазами по горизонтальному першу, стойка на катушке, сальто-мортале вперед и многое другое. В некоторых шоу к Гермесу подключится и его младший брат — двухгодовалый Самсон. К московской публике он выйдет впервые.

Зрителям полюбится и номер "Дрессированные собаки" под руководством потомственной дрессировщицы Виктории Елисеенко, выступающей в образе куклы. Шесть королевских пуделей, четыре сенбернара и два карликовых пуделя выполняют трюки, в том числе прыжки через двойное препятствие и стойка на передних лапах.

Особое внимание зрителей заслуживает номер "Партерный полет", объединяющий в себе сразу три жанра циркового искусства. Прыжки артистов в воздухе под руководством Карена Еганяна сменит выступление воздушных гимнасток на полотнах: Зои Барковой и Анастасии Халимон. А эквилибристки — София Волкова, Мария Бакалкина и Людмила Чижова, выполняя сложные стойки и переходы, продемонстрируют зрителю владение телом и филигранную синхронность. За юмор и настроение будут отвечать клоуны — Рудольф Прокопов-Левицкий, Артем Бобцов и Антон Лаврищев.

Шатер-шапито на Фестивальной площади парка "Сокольники" будет работать по четвергам и пятницам в 19:00, а в выходные и праздничные дни — в 14:00 и 18:00.