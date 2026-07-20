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Алтайские зубры выйдут на манеж столичного цирка в "Сокольниках" - РИА Новости, 20.07.2026
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15:06 20.07.2026

Алтайские зубры выйдут на манеж столичного цирка в "Сокольниках"

© Фото : Пресс-служба проекта "Цирковые дивертисменты"Цирковое представление
Цирковое представление - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : Пресс-служба проекта "Цирковые дивертисменты"
Цирковое представление
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МОСКВА, 20 июл — пресс-служба проекта "Цирковые дивертисменты". Дрессированные зубры Карым и Урал, привезенные с Алтая, выйдут на манеж в столичном парке "Сокольники" в рамках проекта "Лето в Москве".
Новую программу "Большого Московского цирка" будут показывать до 6 сентября. Посетители шапито на Фестивальной площади увидят шоу "Огни большого цирка", в котором примут участие более 70 артистов, для чего заготовлено свыше 17 тонн декораций и реквизита.
На подготовку "Бизон-шоу" с участием зубров под руководством французского дрессировщика Ивана Дефоржа ушло больше года.
В аттракционе "Прайд" под руководством потомственного дрессировщика Павла Забелкина и его супруги Жанны зрители увидят трюки целого семейства львов. Один из самых ожидаемых номеров программы — "Гермес" под руководством супругов Анны и Роберта Паутовых. Харизматичный шимпанзе уже более пяти лет влюбляет в себя всех зрителей.
Практически все выполняемые в номере трюки в программе новые — это хождение с завязанными глазами по горизонтальному першу, стойка на катушке, сальто-мортале вперед и многое другое. В некоторых шоу к Гермесу подключится и его младший брат — двухгодовалый Самсон. К московской публике он выйдет впервые.
Зрителям полюбится и номер "Дрессированные собаки" под руководством потомственной дрессировщицы Виктории Елисеенко, выступающей в образе куклы. Шесть королевских пуделей, четыре сенбернара и два карликовых пуделя выполняют трюки, в том числе прыжки через двойное препятствие и стойка на передних лапах.
Особое внимание зрителей заслуживает номер "Партерный полет", объединяющий в себе сразу три жанра циркового искусства. Прыжки артистов в воздухе под руководством Карена Еганяна сменит выступление воздушных гимнасток на полотнах: Зои Барковой и Анастасии Халимон. А эквилибристки — София Волкова, Мария Бакалкина и Людмила Чижова, выполняя сложные стойки и переходы, продемонстрируют зрителю владение телом и филигранную синхронность. За юмор и настроение будут отвечать клоуны — Рудольф Прокопов-Левицкий, Артем Бобцов и Антон Лаврищев.
Шатер-шапито на Фестивальной площади парка "Сокольники" будет работать по четвергам и пятницам в 19:00, а в выходные и праздничные дни — в 14:00 и 18:00.
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