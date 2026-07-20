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Жителя Ярославской области оштрафовали за оскорбительную надпись на бане - РИА Новости, 20.07.2026
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16:54 20.07.2026
Жителя Ярославской области оштрафовали за оскорбительную надпись на бане

Мужчину под Ярославлем оштрафовали на 50 тыс руб за надпись на бане

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителя Ярославской области оштрафовали на 50 тысяч рублей за оскорбительную надпись на бане, адресованную соседу.
  • Суд первой инстанции не усмотрел в надписи оскорбления истца, но суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что фраза адресована соседу и унижает его честь и достоинство.
  • Апелляционный суд взыскал в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей и расходы на уплату государственной пошлины в размере 3 тысяч рублей.
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Жителя Ярославской области оштрафовали на 50 тысяч рублей за оскорбительную надпись на бане, адресованную соседу, сообщила пресс-служба Ярославского областного суда.
Сообщается, что житель Ярославского района обратился в суд с иском о компенсации морального вреда к соседу, с которым находится в плохих отношениях.
"Летом 2024 года ответчик разместил на фасаде своей бани, обращенном в сторону дома истца, надпись оскорбительного содержания: "кто прочитал – тот [нецензурное слово]". Истец указал, что надпись видели жители деревни, его гости и несовершеннолетняя дочь. Это привело к стрессу, ухудшению отношений с жителями деревни и дочерью, чувству тревожности и незащищенности", - говорится в сообщении.
Истец просил взыскать 200 тысяч рублей компенсации морального вреда.
Отмечается, что суд первой инстанции не усмотрел в надписи оскорбления истца, поскольку она обращена к неопределенному кругу лиц, не является утверждением о конкретном человеке. Но суд апелляционной инстанции пришел к иному выводу, посчитав, что фраза адресована именно соседу и унижает его честь и достоинство.
"Судебная коллегия отменила решение суда первой инстанции и взыскала в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей, а также расходы на уплату государственной пошлины в размере 3 тысяч рублей", - информирует пресс-служба.
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