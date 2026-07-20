Жителя Ярославской области оштрафовали за оскорбительную надпись на бане

Краткий пересказ от РИА ИИ Жителя Ярославской области оштрафовали на 50 тысяч рублей за оскорбительную надпись на бане, адресованную соседу.

Суд первой инстанции не усмотрел в надписи оскорбления истца, но суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что фраза адресована соседу и унижает его честь и достоинство.

Апелляционный суд взыскал в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей и расходы на уплату государственной пошлины в размере 3 тысяч рублей.

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Жителя Ярославской области оштрафовали на 50 тысяч рублей за оскорбительную надпись на бане, адресованную соседу, сообщила пресс-служба Ярославского областного суда.

Сообщается, что житель Ярославского района обратился в суд с иском о компенсации морального вреда к соседу, с которым находится в плохих отношениях.

"Летом 2024 года ответчик разместил на фасаде своей бани, обращенном в сторону дома истца, надпись оскорбительного содержания: "кто прочитал – тот [нецензурное слово]". Истец указал, что надпись видели жители деревни, его гости и несовершеннолетняя дочь. Это привело к стрессу, ухудшению отношений с жителями деревни и дочерью, чувству тревожности и незащищенности", - говорится в сообщении.

Истец просил взыскать 200 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Отмечается, что суд первой инстанции не усмотрел в надписи оскорбления истца, поскольку она обращена к неопределенному кругу лиц, не является утверждением о конкретном человеке. Но суд апелляционной инстанции пришел к иному выводу, посчитав, что фраза адресована именно соседу и унижает его честь и достоинство.