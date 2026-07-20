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"Мелкий диктатор". Слова Зеленского после удара по Киеву поразили Запад - РИА Новости, 20.07.2026
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09:36 20.07.2026 (обновлено: 15:30 20.07.2026)

"Мелкий диктатор". Слова Зеленского после удара по Киеву поразили Запад

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи соцсети X отреагировали на заявление Владимира Зеленского о массированных ударах по Киеву и требованиях ускорить поставки ракет ПВО.
  • Некоторые пользователи предложили прекратить обстрелы России беспилотниками и высказали мнение, что Зеленский больше не избранный президент.
  • Высказывались предложения прекратить войну и сесть за стол переговоров о мире.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление Владимира Зеленского, в котором он пожаловался на вчерашние массированные удары по Киеву и потребовал от Европы и США ускорить поставки ракет ПВО.
"У меня есть идея. Прекратите обстреливать Россию беспилотниками, и тогда, может быть, вас перестанут бомбить. Вы проиграли эту войну, ваш народ отвернулся от вас. Вы больше не избранный президент, вы — мелкий диктатор, чье время вышло", — высказался @brian4prez2028.
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"Вы видели, что происходит на Ближнем Востоке? Не вам нужны ракеты ПВО", — указал @GabeZZOZZ.
"Ваши неустанные ежедневные просьбы о предоставлении оружия и финансирования, сопровождаемые постоянными поучениями, стали совершенно утомительными. Европейские налогоплательщики устали от вас!" — возмутился @KidaneYilma.
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"И снова деньги? Почему бы просто не прекратить войну и не сесть за стол переговоров о мире?" — предложил @mavelonmusk.
"Каждый раз, когда вы наносите удар вглубь России, она отвечает в десять раз сильнее и разрушает инфраструктуру Украины. К концу этой войны ваша страна будет выглядеть как Газа. Россия производит собственное оружие, в то время как вы зависите от ЕС в плане вооружений и финансирования, чтобы продолжать эту войну", — отметил @NtsalubaColbert.
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"Точно не финал". Минобороны сделало заявление после ударов по Киеву
19 июля, 08:59
Накануне Минобороны сообщило о мощных ударах по военным целям в Киеве. Как пишет издание "Страна.ua", это была крупнейшая атака на город с применением баллистических ракет с начала СВО.
Российские военные используют высокоточное оружие и беспилотники, преодолевающие системы ПВО и ПРО противника, и могут уничтожить любую цель как в украинской столице, так и на всей территории страны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
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