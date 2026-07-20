"Мелкий диктатор". Слова Зеленского после удара по Киеву поразили Запад

Краткий пересказ от РИА ИИ Пользователи соцсети X отреагировали на заявление Владимира Зеленского о массированных ударах по Киеву и требованиях ускорить поставки ракет ПВО.

Некоторые пользователи предложили прекратить обстрелы России беспилотниками и высказали мнение, что Зеленский больше не избранный президент.

Высказывались предложения прекратить войну и сесть за стол переговоров о мире.

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление Владимира Зеленского, в котором он пожаловался на вчерашние массированные удары по Киеву и потребовал от Европы и США ускорить поставки ракет ПВО.

"У меня есть идея. Прекратите обстреливать Россию беспилотниками, и тогда, может быть, вас перестанут бомбить. Вы проиграли эту войну, ваш народ отвернулся от вас. Вы больше не избранный президент, вы — мелкий диктатор, чье время вышло", — высказался @brian4prez2028.

"Вы видели, что происходит на Ближнем Востоке ? Не вам нужны ракеты ПВО", — указал @GabeZZOZZ.

"Ваши неустанные ежедневные просьбы о предоставлении оружия и финансирования, сопровождаемые постоянными поучениями, стали совершенно утомительными. Европейские налогоплательщики устали от вас!" — возмутился @KidaneYilma.

"И снова деньги? Почему бы просто не прекратить войну и не сесть за стол переговоров о мире?" — предложил @mavelonmusk.

"Каждый раз, когда вы наносите удар вглубь России, она отвечает в десять раз сильнее и разрушает инфраструктуру Украины. К концу этой войны ваша страна будет выглядеть как Газа. Россия производит собственное оружие, в то время как вы зависите от ЕС в плане вооружений и финансирования, чтобы продолжать эту войну", — отметил @NtsalubaColbert.

Накануне Минобороны сообщило о мощных ударах по военным целям в Киеве. Как пишет издание "Страна.ua", это была крупнейшая атака на город с применением баллистических ракет с начала СВО.