Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Зеленский уволил экс-министра обороны Украины Михаила Федорова, что ввергло правительство страны в кризис.

В Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра и акции против главкома ВСУ Александра Сырского.

Зеленский выдвинул несколько кандидатур на пост главы МО, но новое назначение не решит его проблем и не поможет справиться с требованиями протестующих.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский просчитался, уволив экс-министра обороны Украины Михаила Федорова, чем вверг правительство страны в кризис, считает журнал Владимир Зеленский просчитался, уволив экс-министра обороны Украины Михаила Федорова, чем вверг правительство страны в кризис, считает журнал Economist

Зеленский ранее решил сменить Федорова на посту главы минобороны Украины. На этом фоне в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. Нового главу минобороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре.

« "Увольнение министра обороны - реформатора ввергло правительство Владимира Зеленского в кризис... Зеленский просчитался, уволив Федорова", - пишет издание.

Как отмечает журнал, вот уже пять дней Зеленский пытается справиться с кризисом, который он сам же и создал. По словам источников, в офисе Зеленского царит сильное волнение. Как напоминает Economist, когда стало ясно, что Верховная рада не поддержит предложенную Зеленским кандидатуру на пост главы МО, он выдвинул еще по меньшей мере две.

"В полдень было одно решение по новому министру обороны, в 14 часов - другое, а в 18 часов - третье", - заявил журналу источник в украинской разведке.