Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли до 210 военных, восемь боевых бронемашин и 15 автомобилей в зоне действий группировки войск «Запад».
- Группировка «Запад» нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Благодатовка, Ольговка, Грушевка, Изюм Харьковской области и Лозовое Донецкой Народной Республики.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 210 военных, восемь боевых бронемашин и 15 автомобилей в зоне действий группировки войск "Запад", сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Потери противника составили до 210 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 15 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Запад" нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Благодатовка, Ольговка, Грушевка, Изюм Харьковской области и Лозовое Донецкой Народной Республики.
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22 июня 2022, 17:18