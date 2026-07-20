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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 20.07.2026
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12:17 20.07.2026 (обновлено: 12:27 20.07.2026)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 210 военных в зоне действий "Запада" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ за сутки потеряли до 210 военных, восемь боевых бронемашин и 15 автомобилей в зоне действий группировки войск «Запад».
  • Группировка «Запад» нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Благодатовка, Ольговка, Грушевка, Изюм Харьковской области и Лозовое Донецкой Народной Республики.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 210 военных, восемь боевых бронемашин и 15 автомобилей в зоне действий группировки войск "Запад", сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Потери противника составили до 210 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 15 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Запад" нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Благодатовка, Ольговка, Грушевка, Изюм Харьковской области и Лозовое Донецкой Народной Республики.
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