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Первый зампред правительства республики Садовников возглавил Якутск - РИА Новости, 20.07.2026
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07:52 20.07.2026
Первый зампред правительства республики Садовников возглавил Якутск

Новым главой Якутска вместо Григорьева стал Дмитрий Садовников

CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть городаВид на центральную часть города Якутска
Вид на центральную часть города Якутска - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть города
Вид на центральную часть города Якутска. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Садовников избран новым главой города Якутска.
  • За Дмитрия Садовникова проголосовали 23 депутата из 25 присутствовавших на заседании сессии.
  • Срок полномочий главы города составляет пять лет.
УЛАН-УДЭ, 20 июл - РИА Новости. Новым главой Якутска вместо сложившего полномочия Евгения Григорьева стал первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников, сообщает пресс-служба Якутской гордумы.
"Двадцатого июля на XXVII внеочередной сессии Якутской городской Думы депутаты избрали главу городского округа "город Якутск". Дмитрий Садовников избран новым главой города Якутска… За него свой голос отдали 23 депутата из 25 присутствовавших на заседании сессии", - говорится в сообщении.
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По данным гордумы, кандидатуры для голосования были предложены главой республики Айсеном Николаевым и включали также Владислава Созонова. Перед голосованием кандидатуры были рассмотрены на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности и Регламенту.
Уточняется, что срок полномочий главы города составляет пять лет.
Бывший глава Якутска Евгений Григорьев 16 июля подал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию.
Дмитрий Садовников занимал различные должности в образовательной сфере и государственной службе. В 2018 году был назначен министром жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Якутии, а в 2021 году занял пост первого заместителя председателя правительства республики.
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