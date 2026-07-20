Первый зампред правительства республики Садовников возглавил Якутск

Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Садовников избран новым главой города Якутска.

За Дмитрия Садовникова проголосовали 23 депутата из 25 присутствовавших на заседании сессии.

Срок полномочий главы города составляет пять лет.

УЛАН-УДЭ, 20 июл - РИА Новости. Новым главой Якутска вместо сложившего полномочия Евгения Григорьева стал первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников, сообщает пресс-служба Якутской гордумы.

"Двадцатого июля на XXVII внеочередной сессии Якутской городской Думы депутаты избрали главу городского округа "город Якутск". Дмитрий Садовников избран новым главой города Якутска … За него свой голос отдали 23 депутата из 25 присутствовавших на заседании сессии", - говорится в сообщении.

По данным гордумы, кандидатуры для голосования были предложены главой республики Айсеном Николаевым и включали также Владислава Созонова. Перед голосованием кандидатуры были рассмотрены на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности и Регламенту.

Уточняется, что срок полномочий главы города составляет пять лет.

Бывший глава Якутска Евгений Григорьев 16 июля подал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию.