Логистический центр Wildberries в Коледино продолжает работу

В компании уточнили, что на этом складском комплексе проводилась эвакуация сотрудников, находившихся на рабочих местах. Сейчас работники продолжают обеспечивать деятельность логистического центра. Мероприятие проводилось, чтобы обеспечить безопасность присутствующих.