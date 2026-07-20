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Логистический центр Wildberries в Коледино продолжает работу - РИА Новости, 20.07.2026
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09:26 20.07.2026 (обновлено: 09:44 20.07.2026)
Логистический центр Wildberries в Коледино продолжает работу

Логистический центр Wildberries в Коледино работает в штатном режиме

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Логистический центр Wildberries в Коледино в Московской области продолжает работу в штатном режиме.
  • Ранее в целях обеспечения безопасности на складе была проведена эвакуация, после которой люди вернулись на места.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Логистический центр Wildberries в Коледино в Московской области работает штатно, сообщила пресс-служба маркетплейса в Telegram-канале.
"Логистический комплекс Wildberries в Коледино продолжает работу в штатном режиме", — говорится в публикации.
В компании уточнили, что на этом складском комплексе проводилась эвакуация сотрудников, находившихся на рабочих местах. Сейчас работники продолжают обеспечивать деятельность логистического центра. Мероприятие проводилось, чтобы обеспечить безопасность присутствующих.
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