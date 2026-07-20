Логистический центр Wildberries в Коледино продолжает работу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Логистический центр Wildberries в Коледино в Московской области продолжает работу в штатном режиме.
- Ранее в целях обеспечения безопасности на складе была проведена эвакуация, после которой люди вернулись на места.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Логистический центр Wildberries в Коледино в Московской области работает штатно, сообщила пресс-служба маркетплейса в Telegram-канале.
"Логистический комплекс Wildberries в Коледино продолжает работу в штатном режиме", — говорится в публикации.
В компании уточнили, что на этом складском комплексе проводилась эвакуация сотрудников, находившихся на рабочих местах. Сейчас работники продолжают обеспечивать деятельность логистического центра. Мероприятие проводилось, чтобы обеспечить безопасность присутствующих.