В Сумах прогремели новые взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сумах на северо-востоке Украины прогремели восьмой и девятый взрывы на фоне воздушной тревоги.
- Ранее в тот же день украинские СМИ уже семь раз сообщали о взрывах в городе.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Восьмой и девятый взрывы прогремели в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее в понедельник украинские СМИ уже семь раз сообщали о взрывах в городе.
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"Взрыв слышен в Сумах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Чуть позже телеканал сообщил о девятом взрыве.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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22 июня 2022, 17:18