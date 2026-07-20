В Сумах прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сумах прогремели два взрыва на фоне воздушной тревоги.
- Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Еще два взрыва прогремели в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
В понедельник украинские СМИ уже сообщали о взрывах в городе.
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"В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Чуть позже телеканал сообщил еще об одном взрыве.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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