На юге Ирана прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Шираз на юге Ирана был слышен звук взрыва.
- По предварительным данным, один из районов Шираза подвергся воздушной атаке.
ТЕГЕРАН, 20 июл - РИА Новости. Звук взрыва был слышен в городе Шираз на юге Ирана, передает иранское агентство Fars.
"Несколько минут назад жители различных районов Шираза услышали взрыв на северо-западе города", - говорится в сообщении.
Агентство отмечает, что, по предварительным данным, один из районов города подвергся воздушной атаке.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.