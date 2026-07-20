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Памфилова рассказала о средствах видеофиксации на выборах в ЕДГ-2026 - РИА Новости, 20.07.2026
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17:40 20.07.2026
Памфилова рассказала о средствах видеофиксации на выборах в ЕДГ-2026

Памфилова: более 88 тысяч помещений оснастят средствами видеофиксации в ЕДГ-2026

© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК Российской ФедерацииПредседатель ЦИК России Элла Памфилова
Председатель ЦИК России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК Российской Федерации
Председатель ЦИК России Элла Памфилова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На выборах в ЕДГ-2026 планируется оснастить средствами видеонаблюдения и видеофиксации более 88 тысяч помещений УИК и ТИК во всех регионах РФ.
  • Видеонаблюдение является дополнительным уровнем общественного контроля и его изображение транслируется на служебный портал и в центры общественного наблюдения.
  • Записи видеонаблюдения хранятся комиссией не менее года со дня официального опубликования результатов выборов.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Более 88 тысяч помещений участковых и территориальных избирательных комиссий во всех регионах РФ планируется оснастить средствами видеонаблюдения и видеофиксации на выборах в ЕДГ-2026, сообщила в интервью РИА Новости председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
"На выборах 20 сентября средствами видеонаблюдения и видеофиксации планируется оснастить свыше 88 тысяч помещений УИК и ТИК во всех регионах страны", - сказала глава Центризбиркома.
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Памфилова подчеркнула, что видеонаблюдение - это стандарт, который надежно закрепился в российской электоральной практике и является дополнительным уровнем общественного контроля наряду с независимым общественным наблюдением, наблюдателями от кандидатов и партий и международным наблюдением.
"Изображение транслируется на служебный портал, средства отображения в Информационном центре ЦИК России и центрах общественного наблюдения в регионах. Я не перестаю повторять, что сейчас непростое время, и мы вовремя сумели "обезопасить" видеонаблюдение, переведя его на специальный портал, что позволило нам избежать множества провокаций и минимизировать угрозы с точки зрения внимания к участкам со стороны наших врагов", - отметила она.
Председатель ЦИК России напомнила, что комиссия хранит записи видеонаблюдения не менее года со дня официального опубликования результатов выборов.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года, голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Впервые в думских выборах примут участие жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Глава государства назвал предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. Всего в единый день голосования 2026 года запланировано более 2,2 тысяч кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
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