Краткий пересказ от РИА ИИ На выборах в ЕДГ-2026 планируется оснастить средствами видеонаблюдения и видеофиксации более 88 тысяч помещений УИК и ТИК во всех регионах РФ.

Видеонаблюдение является дополнительным уровнем общественного контроля и его изображение транслируется на служебный портал и в центры общественного наблюдения.

Записи видеонаблюдения хранятся комиссией не менее года со дня официального опубликования результатов выборов.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Более 88 тысяч помещений участковых и территориальных избирательных комиссий во всех регионах РФ планируется оснастить средствами видеонаблюдения и видеофиксации на выборах в ЕДГ-2026, сообщила в интервью РИА Новости председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

"На выборах 20 сентября средствами видеонаблюдения и видеофиксации планируется оснастить свыше 88 тысяч помещений УИК и ТИК во всех регионах страны", - сказала глава Центризбиркома.

Памфилова подчеркнула, что видеонаблюдение - это стандарт, который надежно закрепился в российской электоральной практике и является дополнительным уровнем общественного контроля наряду с независимым общественным наблюдением, наблюдателями от кандидатов и партий и международным наблюдением.

"Изображение транслируется на служебный портал, средства отображения в Информационном центре ЦИК России и центрах общественного наблюдения в регионах. Я не перестаю повторять, что сейчас непростое время, и мы вовремя сумели "обезопасить" видеонаблюдение, переведя его на специальный портал, что позволило нам избежать множества провокаций и минимизировать угрозы с точки зрения внимания к участкам со стороны наших врагов", - отметила она.

Председатель ЦИК России напомнила, что комиссия хранит записи видеонаблюдения не менее года со дня официального опубликования результатов выборов.