Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Сербии Александр Вучич заявил, что скоро назначит дату проведения парламентских выборов в стране.

Председатель правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич сообщил об ожиданиях СПП, что нынешний президент Сербии возглавит партийный список на предстоящих парламентских выборах и станет кандидатом в премьеры.

Вучич подчеркнул, что вариант с реконструкцией кабмина без всеобщих выборов для него не является опцией.

БЕЛГРАД, 20 июл - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что скоро назначит дату проведения парламентских выборов в стране.

"Мы демократическое общество, решения народа будут соблюдены. Вижу, опять говорят: вероятно, Вучич назначит дату выборов, вероятно, это не какая-то игра. Дата выборов будет очень скоро назначена", - сказал Вучич журналистам при посещении муниципалитета Свилайнац в понедельник.

По его словам, вариант с реконструкцией кабмина без всеобщих выборов, то есть подачей в отставку президента и правительства с последующим утверждением парламентским большинством его кандидатуры на пост премьера, а также министров, "не является для него опцией".

"Не хочу давать себе пост, за который не просил голос народа… Когда получу оповещение от правительства и Скупщины, назначу дату выборов, некое краткое время останусь на посту президента", - подчеркнул Вучич.

Президент Сербии, срок полномочий которого истекает весной 2027 года, ранее говорил, что готовится подать в отставку. В случае досрочной отставки выборы по закону должны состояться через 90 дней. Ранее он анонсировал парламентские выборы в Сербии в период между концом сентября и серединой ноября.