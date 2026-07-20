Рейтинг@Mail.ru
Вучич пообещал вскоре назначить дату парламентских выборов в Сербии - РИА Новости, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 20.07.2026
Вучич пообещал вскоре назначить дату парламентских выборов в Сербии

Вучич заявил, что скоро назначит дату проведения парламентских выборов

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Сербии Александр Вучич заявил, что скоро назначит дату проведения парламентских выборов в стране.
  • Председатель правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич сообщил об ожиданиях СПП, что нынешний президент Сербии возглавит партийный список на предстоящих парламентских выборах и станет кандидатом в премьеры.
  • Вучич подчеркнул, что вариант с реконструкцией кабмина без всеобщих выборов для него не является опцией.
БЕЛГРАД, 20 июл - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что скоро назначит дату проведения парламентских выборов в стране.
Председатель правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Милош Вучевич сообщил в начале июля об ожиданиях СПП, что нынешний президент Сербии возглавит партийный список на предстоящих парламентских выборах и станет кандидатом в премьеры.
"Мы демократическое общество, решения народа будут соблюдены. Вижу, опять говорят: вероятно, Вучич назначит дату выборов, вероятно, это не какая-то игра. Дата выборов будет очень скоро назначена", - сказал Вучич журналистам при посещении муниципалитета Свилайнац в понедельник.
Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Вучич отказался подписать антироссийскую декларацию в Киеве
15 июля, 20:32
По его словам, вариант с реконструкцией кабмина без всеобщих выборов, то есть подачей в отставку президента и правительства с последующим утверждением парламентским большинством его кандидатуры на пост премьера, а также министров, "не является для него опцией".
"Не хочу давать себе пост, за который не просил голос народа… Когда получу оповещение от правительства и Скупщины, назначу дату выборов, некое краткое время останусь на посту президента", - подчеркнул Вучич.
Президент Сербии, срок полномочий которого истекает весной 2027 года, ранее говорил, что готовится подать в отставку. В случае досрочной отставки выборы по закону должны состояться через 90 дней. Ранее он анонсировал парламентские выборы в Сербии в период между концом сентября и серединой ноября.
Проведения досрочного волеизъявления требуют протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции. Протесты начались в Сербии после обрушения 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. На последнем протесте в Белграде в ночь на 24 мая демонстранты вступили в столкновения с полицией, пострадали 17 полицейских, были задержаны 47 человек.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Вучич выступил за отказ от санкций против России
19 июля, 16:58
 
В миреСербияБелград (город)Александр ВучичМилош ВучевичСербская прогрессивная партия (СПП)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала