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Опрос показал, сколько россиян играют в интеллектуальные игры - РИА Новости, 20.07.2026
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11:03 20.07.2026
Опрос показал, сколько россиян играют в интеллектуальные игры

ВЦИОМ: 46% россиян эпизодически играют в интеллектуальные игры

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкИгра в шахматы
Игра в шахматы - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 46% граждан России хотя бы эпизодически играют в интеллектуальные игры.
  • Наиболее популярные игры среди россиян — шахматы (29%), судоку (11%) и шашки (9%).
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Почти половина (46%) граждан РФ хотя бы эпизодически играют в интеллектуальные игры, следует из результатов опроса, опубликованного на сайте Аналитического центра ВЦИОМ.
Чаще всего россияне играют в шахматы (29%), судоку (11%) и шашки (9%). Всего 46% респондентов играют в интеллектуальные игры, 8% из них делают это практически ежедневно. Своих детей/внуков больше всего россияне хотели бы научить играть в шахматы (25%) и шашки (6%).
По данным опроса, 37% россиян предпочитают собираться для игры вместе с партнером или соперником, 18% играют дистанционно, а треть (33%) играют с программой на устройстве. Самыми популярными причинами, почему россияне не играют в интеллектуальные игры, стали нехватка времени (47%), отсутствие интереса и мотивации (28%), недоступность игр и отсутствие условий для участия (18%).
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 5 июля среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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