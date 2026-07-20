Опрос показал, сколько россиян играют в интеллектуальные игры

Краткий пересказ от РИА ИИ 46% граждан России хотя бы эпизодически играют в интеллектуальные игры.

Наиболее популярные игры среди россиян — шахматы (29%), судоку (11%) и шашки (9%).

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Почти половина (46%) граждан РФ хотя бы эпизодически играют в интеллектуальные игры, следует из результатов опроса, опубликованного на сайте Аналитического центра ВЦИОМ.

Чаще всего россияне играют в шахматы (29%), судоку (11%) и шашки (9%). Всего 46% респондентов играют в интеллектуальные игры, 8% из них делают это практически ежедневно. Своих детей/внуков больше всего россияне хотели бы научить играть в шахматы (25%) и шашки (6%).

По данным опроса, 37% россиян предпочитают собираться для игры вместе с партнером или соперником, 18% играют дистанционно, а треть (33%) играют с программой на устройстве. Самыми популярными причинами, почему россияне не играют в интеллектуальные игры, стали нехватка времени (47%), отсутствие интереса и мотивации (28%), недоступность игр и отсутствие условий для участия (18%).