Краткий пересказ от РИА ИИ Украинских националистов, ранее уволенных из рядов ВСУ, используют в «картонном майдане» после отставки Михаила Федорова.

Командиры 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков ВСУ получили команду подготовить группы националистов для подавления возможных беспорядков.

Верховная рада 14 июля проголосовала за отставку премьера Юлии Свириденко, что повлекло прекращение полномочий всего кабинета министров.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Украинских националистов, ранее уволенных из рядов ВСУ, используют в "картонном майдане" после отставки бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По данным силовых структур, сотрудники экс-главы минобороны Федорова на протяжении 2026 года увольняли из ВСУ националистов и формировали из них неофициальные подразделения, которых планировали использовать для защиты киевского режима, подавления протестов против ТЦК (территориальных центров комплектования, так на Украине называют военкоматы) и участия в акциях в поддержку мобилизации.

« "После отставки Федорова было принято решение использовать этих украинских националистов в "картонном майдане", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что командиры 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков ВСУ получили команду подготовить группы националистов для подавления возможных беспорядков.

Владимир Зеленский 12 июля заявил о намерении вновь сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. Как сообщал депутат Верховной рады Ярослав Железняк, причиной такого решения Зеленский назвал провал реформы территориальных центров комплектования. Верховная рада 14 июля проголосовала за отставку премьера Юлии Свириденко, что в соответствии с законодательством Украины автоматически повлекло прекращение полномочий всего кабинета министров.