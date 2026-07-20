МО России рассказало о поражении двух балкеров, доставлявших грузы ВСУ

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. ВС РФ поразили два балкера и сухогруз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порт "Черноморск", сообщили в Минобороны России.

"На переходе морем (31, 38 и 50 км южнее Затока) поражены беспилотными летательными аппаратами два морских судна типа "балкер" и сухогруз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порт "Черноморск", - говорится в сообщении.