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МО России рассказало о поражении двух балкеров, доставлявших грузы ВСУ - РИА Новости, 20.07.2026
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18:15 20.07.2026 (обновлено: 18:26 20.07.2026)
МО России рассказало о поражении двух балкеров, доставлявших грузы ВСУ

МО РФ рассказало о поражении доставлявших грузы ВСУ двух балкеров

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства обороны РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России поразили два балкера и сухогруз, которые доставляли грузы для ВСУ в порт Черноморск.
  • Удары были нанесены в понедельник в течение дня по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. ВС РФ поразили два балкера и сухогруз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порт "Черноморск", сообщили в Минобороны России.
ВС РФ в понедельник в течение дня продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ.
"На переходе морем (31, 38 и 50 км южнее Затока) поражены беспилотными летательными аппаратами два морских судна типа "балкер" и сухогруз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порт "Черноморск", - говорится в сообщении.
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