При атаках ВСУ на ДНР за неделю погибли 15 человек, включая ребенка

ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Пятнадцать человек, включая ребенка, погибло и 57 ранено в результате атак ВСУ на Донецкую Народную Республику за прошедшую неделю, сообщила РИА Новости омбудсмен региона Дарья Морозова.

Она уточнила, что общее число жителей, получивших ранения с начала вооруженной агрессии со стороны ВСУ в 2014 году, увеличилось до 16 976 человек, среди них 1 076 детей.