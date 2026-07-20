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При атаках ВСУ на ДНР за неделю погибли 15 человек, включая ребенка - РИА Новости, 20.07.2026
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15:59 20.07.2026
При атаках ВСУ на ДНР за неделю погибли 15 человек, включая ребенка

Омбудсмен Морозова: при атаках ВСУ на ДНР за неделю погибли 15 человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пятнадцать человек, включая ребенка, погибли и 57 ранены в результате атак ВСУ на Донецкую Народную Республику с 13 по 19 июля.
  • Общее число жителей, получивших ранения с начала вооруженной агрессии со стороны ВСУ в 2014 году, увеличилось до 16 976 человек, среди них 1 076 детей.
ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Пятнадцать человек, включая ребенка, погибло и 57 ранено в результате атак ВСУ на Донецкую Народную Республику за прошедшую неделю, сообщила РИА Новости омбудсмен региона Дарья Морозова.
"С 13 по 19 июля в результате атак ВСУ по территории ДНР ранения разной степени тяжести получили 57 человек, среди которых двое детей, и пятнадцать человек, среди которых был один ребенок, скончались", - сказала Морозова.
Она уточнила, что общее число жителей, получивших ранения с начала вооруженной агрессии со стороны ВСУ в 2014 году, увеличилось до 16 976 человек, среди них 1 076 детей.
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