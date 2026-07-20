ВС России поразили топливно-энергетические объекты, использовавшиеся ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся ВСУ, а также цехи сборки и хранения безэкипажных катеров.
- Кроме того, бойцы нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за сутки нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, цехам сборки и хранения безэкипажных катеров, используемым ВСУ, сообщило Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, логистическому центру, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, цехам сборки и хранения безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18