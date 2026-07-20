В Курске 70 квартир получили повреждения при атаке украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ При атаке украинских БПЛА на Курск 19 июля повреждения получили 70 квартир в семи зданиях, частный дом, магазин и 87 автомобилей.

КУРСК, 20 июл – РИА Новости. Семьдесят квартир в семи домах, частный дом, магазин и 87 автомобилей повреждены в результате атаки ВСУ на Курск 19 июля, сообщил глава областного центра Евгений Маслов.

В воскресенье губернатор региона Александр Хинштейн сообщил, что беспилотники ВСУ атаковали четыре многоквартирных дома в Курске, пострадала женщина.

"В целом, мы говорим про девять зданий, семь из которых - МКД, один частный жилой дом и магазин. В результате поступивших также обращений на единую диспетчерскую службу повреждено: 87 автомобилей, поврежденных квартир – 70", – сказал Маслов на заседании регионального правительства.

Он добавил, что главами округов был организован поквартирный обход с целью подготовки документации для возмещения ущерба и проведения необходимых работ.