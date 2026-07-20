В Белгородской области два мирных жителя пострадали при ударах дронов ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Красная Поляна Шебекинского округа FPV-дрон атаковал автомобиль, мужчина получил осколочные ранения рук и ног.
- В селе Беломестное Белгородского округа беспилотник нанес удар по коммерческому объекту, мужчина получил рваную рану надключичных областей, от детонации загорелись грузовой автомобиль и оборудование.
БЕЛГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в Белгородской области при ударах БПЛА ВСУ по автомобилю и коммерческому объекту, сообщили в оперативном штабе региона.
"При очередных ударах ВСУ пострадали два мирных жителя. В Шебекинском округе в селе Красная Поляна FPV-дрон атаковал автомобиль. Мужчину с осколочными ранениями рук и ног бригада скорой транспортирует в городскую больницу №2 г. Белгорода. Машина повреждена", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В сообщении уточняется, что в селе Беломестное Белгородского округа беспилотник нанес удар по коммерческому объекту. Мужчину, который получил рваную рану надключичных областей, скорая помощь доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. По данным оперштаба, от детонации загорелись грузовой автомобиль и оборудование, сотрудники МЧС потушили очаги возгорания.
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