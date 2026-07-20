В Белгородской области два мирных жителя пострадали при ударах дронов ВСУ

БЕЛГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в Белгородской области при ударах БПЛА ВСУ по автомобилю и коммерческому объекту, сообщили в оперативном штабе региона.

В сообщении уточняется, что в селе Беломестное Белгородского округа беспилотник нанес удар по коммерческому объекту. Мужчину, который получил рваную рану надключичных областей, скорая помощь доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. По данным оперштаба, от детонации загорелись грузовой автомобиль и оборудование, сотрудники МЧС потушили очаги возгорания.