ВСУ ударили по школе в Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские войска целенаправленно ударили по школе в поселке Приазовское Запорожской области.
- Повреждено остекление школы, выбиты двери, повреждены школьные автобусы и прилегающая территория, а также близстоящие дома; пострадавших нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска целенаправленно ударили по школе в поселке Приазовское Запорожской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В пгт Приазовское Приазовского муниципального округа противник совершил целенаправленную атаку по общеобразовательной школе. Повреждено остекление школы, выбиты двери, повреждены школьные автобусы и прилегающая территория. Повреждения также получили близстоящие дома", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.
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22 июня 2022, 17:18