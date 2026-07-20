Над Тульской областью уничтожили еще четыре беспилотника

ТУЛА, 20 июл - РИА Новости. Еще четыре беспилотника уничтожили в небе над Тульской областью, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Утром в понедельник губернатор сообщал об уничтожении 13 БПЛА над регионом. Позднее Миляев добавил, что были сбиты еще два украинских беспилотника.