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Над Тульской областью уничтожили еще четыре беспилотника - РИА Новости, 20.07.2026
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11:17 20.07.2026
Над Тульской областью уничтожили еще четыре беспилотника

В небе над Тульской областью уничтожили еще четыре дрона ВСУ

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкУчения войск ПВО
Учения войск ПВО - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В небе над Тульской областью уничтожили еще четыре беспилотника.
  • По предварительной информации, пострадавших, а также повреждений зданий и инфраструктуры нет.
ТУЛА, 20 июл - РИА Новости. Еще четыре беспилотника уничтожили в небе над Тульской областью, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
"Еще четыре украинских беспилотника уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", - написал Миляев в своем канале на платформе "Макс".
Утром в понедельник губернатор сообщал об уничтожении 13 БПЛА над регионом. Позднее Миляев добавил, что были сбиты еще два украинских беспилотника.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТульская областьДмитрий МиляевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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