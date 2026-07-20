В Курской области мужчина погиб при атаке ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки ВСУ на магазин в Рыльском районе Курской области погиб 20-летний житель Мурманска.
- Семь человек получили множественные осколочные ранения, всем оказана медицинская помощь.
КУРСК, 20 июл - РИА Новости. Житель Мурманска погиб при атаке ВСУ на магазин в Рыльском районе Курской области, еще 7 человек получили ранения, всем оказана медицинская помощь, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"К огромной скорби, в результате атак на магазин, возле которого отдыхала молодежь, в деревне Малогнеушево Рыльского района погиб 20-летний парень, житель города Мурманска. Самые глубокие соболезнования родным", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что в этой же атаке ранены еще семь человек.
"У двух 17-летних, 18-летнего, 21-летнего парней, 18-летней, 25-летней девушек и 38-летней женщины множественные осколочные ранения. Всем оказана первая медицинская помощь", - уточнил губернатор.
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22 июня 2022, 17:18