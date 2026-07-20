В Курской области мужчина погиб при атаке ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате атаки ВСУ на магазин в Рыльском районе Курской области погиб 20-летний житель Мурманска.

Семь человек получили множественные осколочные ранения, всем оказана медицинская помощь.

КУРСК, 20 июл - РИА Новости. Житель Мурманска погиб при атаке ВСУ на магазин в Рыльском районе Курской области, еще 7 человек получили ранения, всем оказана медицинская помощь, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"К огромной скорби, в результате атак на магазин, возле которого отдыхала молодежь, в деревне Малогнеушево Рыльского района погиб 20-летний парень, житель города Мурманска. Самые глубокие соболезнования родным", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе " Макс ".

Он добавил, что в этой же атаке ранены еще семь человек.