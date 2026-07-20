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В Белгородской области один человек погиб при атаках ВСУ - РИА Новости, 20.07.2026
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09:35 20.07.2026 (обновлено: 09:39 20.07.2026)
В Белгородской области один человек погиб при атаках ВСУ

В Белгородской области один человек погиб, трое ранены при атаках ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгородской области один человек погиб, трое получили ранения в результате атак со стороны ВСУ.
  • В Белгородском округе от удара FPV-дрона по мотоциклу погиб мужчина.
  • В поселке Дубовое и в Белгороде беспилотники атаковали коммерческие объекты, пострадавшие доставлены в городскую больницу №2 Белгорода.
БЕЛГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Один человек погиб, трое получили ранения в Белгородской области в результате атак со стороны ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона.
"В результате атак со стороны ВСУ один человек погиб, трое получили ранения. В Белгородском округе вчера вечером на участке автодороги Малиновка — Отрадное от удара FPV-дрона по мотоциклу погиб мужчина. К сожалению, установить его личность удалось только сегодня", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В сообщении уточняется, что в поселке Дубовое беспилотник атаковал коммерческий объект, в результате один мужчина получил множественные осколочные ранения рук и ног, а другой — осколочное ранение предплечья. Оба пострадавших доставлены в городскую больницу №2 Белгорода.
В Белгороде в результате атаки БПЛА на коммерческий объект у мужчины зафиксированы осколочные ранения плеча и лица, его также транспортируют в городскую больницу. На месте атаки повреждены навес, остекление, автомобиль и остановочный комплекс, добавили в штабе.
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