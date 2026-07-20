В Белгородской области один человек погиб при атаках ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ В Белгородской области один человек погиб, трое получили ранения в результате атак со стороны ВСУ.

В Белгородском округе от удара FPV-дрона по мотоциклу погиб мужчина.

В поселке Дубовое и в Белгороде беспилотники атаковали коммерческие объекты, пострадавшие доставлены в городскую больницу №2 Белгорода.

БЕЛГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Один человек погиб, трое получили ранения в Белгородской области в результате атак со стороны ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона.

"В результате атак со стороны ВСУ один человек погиб, трое получили ранения. В Белгородском округе вчера вечером на участке автодороги Малиновка — Отрадное от удара FPV-дрона по мотоциклу погиб мужчина. К сожалению, установить его личность удалось только сегодня", - говорится в канале оперштаба на платформе " Макс ".

В сообщении уточняется, что в поселке Дубовое беспилотник атаковал коммерческий объект, в результате один мужчина получил множественные осколочные ранения рук и ног, а другой — осколочное ранение предплечья. Оба пострадавших доставлены в городскую больницу №2 Белгорода.