ВСУ атаковали Белгородскую область 300 БПЛА за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские военные за прошедшие сутки 130 раз атаковали дронами Белгородскую область.

Сбиты и подавлены 170 беспилотников.

14 мирных жителей, включая двоих детей, получили ранения различной степени тяжести.

БЕЛГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки 130 раз атаковали дронами Белгородскую область, кроме того, сбиты и подавлены 170 БПЛА, 14 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

"За минувшие сутки ВСУ 130 раз атаковали территорию Белгородской области ... Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений 170 беспилотников сбиты и подавлены", - написал Шуваев в канале на платформе " Макс ".

Кроме того, по его данным, противник произвел четыре обстрела с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии, а также восемь раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Удары были нанесены по Белгороду и 12 округам региона.

"В Белгороде, Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Ивнянском, Шебекинском округах получили ранения 14 мирных жителей, среди которых двое детей. После полного медицинского обследования у 3-летнего ребенка диагноз не подтвердился, он отпущен домой. Двое детей госпитализированы в профильные отделения детской областной клинической больницы", - уточнил врио губернатора.

Он подчеркнул, что дети в переводе в федеральные клиники не нуждаются, медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.