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В Смоленской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 20.07.2026
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08:37 20.07.2026
В Смоленской области сбили украинский беспилотник

В Смоленской области сбили дрон ВСУ, пострадавших нет

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкУчения войск ПВО
Учения войск ПВО - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Учения войск ПВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО сбили один украинский БПЛА в Смоленской области.
  • Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Силы ПВО сбили один украинский БПЛА в Смоленской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Василий Анохин.
"Прошедшей ночью над территорией региона силами министерства обороны России сбит один украинский БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Анохин в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что на место падения обломков направлены оперативные службы.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСмоленская областьВасилий АнохинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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