В Смоленской области сбили украинский беспилотник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО сбили один украинский БПЛА в Смоленской области.
- Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Силы ПВО сбили один украинский БПЛА в Смоленской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Василий Анохин.
"Прошедшей ночью над территорией региона силами министерства обороны России сбит один украинский БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Анохин в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что на место падения обломков направлены оперативные службы.
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