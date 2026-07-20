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Командир "Ахмата" объяснил, почему ВСУ бьют по мирным жителям - РИА Новости, 20.07.2026
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Командир "Ахмата" объяснил, почему ВСУ бьют по мирным жителям

Алаудинов: ВСУ не могут показать результаты на фронте, поэтому бьют по населению

© REUTERS / Anatolii StepanovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© REUTERS / Anatolii Stepanov
Украинские военнослужащие . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ВСУ не могут показать результаты на фронте и поэтому бьют по мирным жителям.
  • По словам Алаудинова, такой тактикой Киев пытается вызвать волнения в обществе России.
  • Российские военные, в отличие от ВСУ, стремятся сохранять жизни и брать солдат противника в плен.
КУРСК, 20 июл — РИА Новости. ВСУ не могут показать результаты на фронте, поэтому они бьют по мирным жителям, тогда как российские военные стремятся сохранять жизни гражданских, а солдат противника брать в плен, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.
"Противник, на самом деле, избрал тактику чисто террористического характера. Непосредственно на передовой все равно у противника не получается показать какие бы то ни было результаты, о которых он мог бы закричать всему мировому сообществу в интернет-ресурсах. То есть показать ему реально нечего, поэтому его тактика сводится чисто к терроризму мирного населения", — пояснил Алаудинов.
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Командир спецназа "Ахмат" подчеркнул, что такой тактикой Киев пытается вызвать волнения в обществе.
"Думая, что таким образом они могут вызвать волнение внутри России, основное давление оказывается на мирное население страны. Абсолютно не стесняются (ВСУ — ред.), бьют по автобусам, больницам, детским учебным заведениям", — сказал он.
При этом, по словам командира спецназа, российские военные, в отличие от противника, стремятся сохранять жизни и брать солдат ВСУ в плен.
"Тут удивляться нечему, потому что действительно с самого начала тактика поведения украинских формирований показывала, что ничего человеческого ожидать от той стороны нам не приходится. Хотя в то же самое время мы все равно до сих пор делаем весь максимум для того, чтобы не нанести поражение мирному населению и максимально сохранить жизни", — заявил он.
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По словам Алаудинова, даже на передовой российские военные ставят задачу брать солдат ВСУ в плен, а не убивать их, и это одно из ключевых отличий в подходах и стратегиях ведения боевых действий.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о необходимости создать условия для сдачи в плен украинских военных и гарантировал им жизнь и достойное обращение. Он поручил командующим группировок ВС РФ принять все меры для обеспечения этой возможности.
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