Краткий пересказ от РИА ИИ Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ВСУ не могут показать результаты на фронте и поэтому бьют по мирным жителям.

По словам Алаудинова, такой тактикой Киев пытается вызвать волнения в обществе России.

Российские военные, в отличие от ВСУ, стремятся сохранять жизни и брать солдат противника в плен.

КУРСК, 20 июл — РИА Новости. ВСУ не могут показать результаты на фронте, поэтому они бьют по мирным жителям, тогда как российские военные стремятся сохранять жизни гражданских, а солдат противника брать в плен, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

"Противник, на самом деле, избрал тактику чисто террористического характера. Непосредственно на передовой все равно у противника не получается показать какие бы то ни было результаты, о которых он мог бы закричать всему мировому сообществу в интернет-ресурсах. То есть показать ему реально нечего, поэтому его тактика сводится чисто к терроризму мирного населения", — пояснил Алаудинов

Командир спецназа "Ахмат" подчеркнул, что такой тактикой Киев пытается вызвать волнения в обществе.

"Думая, что таким образом они могут вызвать волнение внутри России, основное давление оказывается на мирное население страны. Абсолютно не стесняются (ВСУ — ред.), бьют по автобусам, больницам, детским учебным заведениям", — сказал он.

При этом, по словам командира спецназа, российские военные, в отличие от противника, стремятся сохранять жизни и брать солдат ВСУ в плен.

"Тут удивляться нечему, потому что действительно с самого начала тактика поведения украинских формирований показывала, что ничего человеческого ожидать от той стороны нам не приходится. Хотя в то же самое время мы все равно до сих пор делаем весь максимум для того, чтобы не нанести поражение мирному населению и максимально сохранить жизни", — заявил он.

По словам Алаудинова, даже на передовой российские военные ставят задачу брать солдат ВСУ в плен, а не убивать их, и это одно из ключевых отличий в подходах и стратегиях ведения боевых действий.