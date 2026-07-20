Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Харьковском направлении российские военные ликвидировали три штурмовые группы из полка ВСУ "Скала", сообщили в российских силовых структурах.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. На Харьковском направлении российские военные ликвидировали штурмовиков из полка ВСУ "Скала", сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Из Бугаевки три штурмовые группы из состава 425-го ОШП выдвигались в направлении Казачьей Лопани. Перемещение противника было своевременно вскрыто нашей разведкой — все украинские националисты уничтожены в результате огневого воздействия", — рассказал собеседник агентства.
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Это подразделение учувствует в боях в Харьковской области с весны прошлого года. Оно известно "мясными" штурмами, а также убийствами и издевательствами над мобилизованными. По данным источников агентства, новобранцы гибнут еще во время базовой подготовки в тыловых районах: инструкторы избивают их до смерти.
В конце июня Госбюро расследований Украины начало досудебную проверку по подозрению в насилии и превышении служебных полномочий в этом полку.
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