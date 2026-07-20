МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. На Харьковском направлении российские военные ликвидировали штурмовиков из полка ВСУ "Скала", сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"Из Бугаевки три штурмовые группы из состава 425-го ОШП выдвигались в направлении Казачьей Лопани. Перемещение противника было своевременно вскрыто нашей разведкой — все украинские националисты уничтожены в результате огневого воздействия", — рассказал собеседник агентства.