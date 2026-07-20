Рейтинг@Mail.ru
Путин изменил состав коллегии Военно-промышленной комиссии России - РИА Новости, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:00 20.07.2026
Путин изменил состав коллегии Военно-промышленной комиссии России

Путин внес изменения в состав коллегии Военно-промышленной комиссии России

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Владимир Путин внес изменения в состав коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России.
  • В состав коллегии включены: заместитель директора СВР Ю. А. Кудрявцев, замгендиректора, генеральный конструктор "Роскосмоса" Дмитрий Баранов, замгендиректора, генеральный конструктор "ЦНИИмаш" Геннадий Ерохин и замглавы МВД Алексей Макаров.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес изменения в состав коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Включить в состав коллегии комиссии следующих лиц: Кудрявцев Ю.А. - заместитель директора СВР России", - сообщается в документе.
Кроме того, в состав был включен замгендиректора, генеральный конструктор "Роскосмоса" Дмитрий Баранов, замгендиректора, генеральный конструктор "ЦНИИмаш" Геннадий Ерохин и замглавы МВД РФ Алексей Макаров.
Коллегия ВПК РФ является постоянно действующим органом при правительстве РФ для решения текущих вопросов деятельности комиссии. Основными задачами коллегии, в частности, являются: координация деятельности ФОИВ по вопросам реализации госполитики в сфере ОПК, развития науки и технологий в интересах военно-технического обеспечения обороны страны, безопасности государства и правоохранительной деятельности, осуществления контроля за экспортом продукции военного и двойного назначения, мобилизационной подготовки экономики РФ и формирования гособоронзаказа.
Народный артист России Олег Газманов - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Путин наградил Олега Газманова орденом "За заслуги перед Отечеством"
Вчера, 14:32
 
БезопасностьРоссияВладимир ПутинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)РоскосмосЦНИИМАШ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала