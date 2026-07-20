Путин изменил состав коллегии Военно-промышленной комиссии России

Коллегия ВПК РФ является постоянно действующим органом при правительстве РФ для решения текущих вопросов деятельности комиссии. Основными задачами коллегии, в частности, являются: координация деятельности ФОИВ по вопросам реализации госполитики в сфере ОПК, развития науки и технологий в интересах военно-технического обеспечения обороны страны, безопасности государства и правоохранительной деятельности, осуществления контроля за экспортом продукции военного и двойного назначения, мобилизационной подготовки экономики РФ и формирования гособоронзаказа.