Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника.
- Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в нескольких населенных пунктах Днепропетровской и Запорожской областей.
- Украинские войска за сутки потеряли около 505 военных, 11 автомобилей, орудие полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня "Бастион".
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли около 505 военных, сообщило Минобороны РФ.
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"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Васильковка, Чаплино, Великомихайловка, Просяная Днепропетровской области, Заливное, Сорочино, Зоревка и Широкое Запорожской области.
"Противник потерял до 505 военнослужащих, 11 автомобилей, орудие полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня "Бастион", - добавили в ведомстве.
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