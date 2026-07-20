Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли около 505 военных, сообщило Минобороны РФ.