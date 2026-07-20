При атаке БПЛА на Подмосковье пострадали десять человек

Краткий пересказ от РИА ИИ Десять человек, в том числе ребенок, получили ранения при атаке дронов на Подмосковье, сообщил Воробьев.

Шесть из них госпитализировали.

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Десять человек, в том числе ребенок, получили ранения при атаке дронов на Подмосковье, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

"В Подольске <...> 66-летней пациентке со ссадинами на лице и гематомой помощь оказали на месте. Вторая, 38 лет, от госпитализации отказалась", — написал он на платформе " Макс ".

В Домодедово пострадали семь человек, среди которых трое китайцев. Шестерых доставили в больницу: у них множественные осколочные ранения. Один из пациентов получил открытый перелом бедра.

"В Одинцовском округе 11-летней девочке диагностирована острая реакция на стресс — госпитализация не потребовалась", — уточнил Воробьев.

В ночь на понедельник силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Московскую область. При падении обломков возникли возгорания, повреждены несколько частных жилых домов и гражданских объектов. СК возбудил уголовное дело о теракте.