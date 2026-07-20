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При атаке БПЛА на Подмосковье пострадали десять человек - РИА Новости, 20.07.2026
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09:47 20.07.2026 (обновлено: 10:37 20.07.2026)
При атаке БПЛА на Подмосковье пострадали десять человек

Воробьев: десять человек пострадали при ночной атаке БПЛА на Подмосковье

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Москве
Автомобиль скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Десять человек, в том числе ребенок, получили ранения при атаке дронов на Подмосковье, сообщил Воробьев.
  • Шесть из них госпитализировали.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Десять человек, в том числе ребенок, получили ранения при атаке дронов на Подмосковье, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
Подольске <...> 66-летней пациентке со ссадинами на лице и гематомой помощь оказали на месте. Вторая, 38 лет, от госпитализации отказалась", — написал он на платформе "Макс".
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В Домодедово пострадали семь человек, среди которых трое китайцев. Шестерых доставили в больницу: у них множественные осколочные ранения. Один из пациентов получил открытый перелом бедра.
"В Одинцовском округе 11-летней девочке диагностирована острая реакция на стресс — госпитализация не потребовалась", — уточнил Воробьев.
В ночь на понедельник силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Московскую область. При падении обломков возникли возгорания, повреждены несколько частных жилых домов и гражданских объектов. СК возбудил уголовное дело о теракте.
Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, с 20:30 вечера воскресенья до пяти утра в направлении столицы летели более 400 дронов. ПВО нейтрализовала большую часть из них на дальних подступах, 85 — на подлете к городу.
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Специальная военная операция на УкраинеМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевДомодедово (аэропорт)ПодольскСергей СобянинМосква
 
 
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