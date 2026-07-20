При атаке БПЛА на Подмосковье пострадали десять человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Десять человек, в том числе ребенок, получили ранения при атаке дронов на Подмосковье, сообщил Воробьев.
- Шесть из них госпитализировали.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Десять человек, в том числе ребенок, получили ранения при атаке дронов на Подмосковье, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
В Домодедово пострадали семь человек, среди которых трое китайцев. Шестерых доставили в больницу: у них множественные осколочные ранения. Один из пациентов получил открытый перелом бедра.
"В Одинцовском округе 11-летней девочке диагностирована острая реакция на стресс — госпитализация не потребовалась", — уточнил Воробьев.
В ночь на понедельник силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Московскую область. При падении обломков возникли возгорания, повреждены несколько частных жилых домов и гражданских объектов. СК возбудил уголовное дело о теракте.
Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, с 20:30 вечера воскресенья до пяти утра в направлении столицы летели более 400 дронов. ПВО нейтрализовала большую часть из них на дальних подступах, 85 — на подлете к городу.