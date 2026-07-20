Рейтинг@Mail.ru
Хохлова наградила победителей конкурса "Фатьяновские соловьи" - РИА Новости, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:23 20.07.2026
Хохлова наградила победителей конкурса "Фатьяновские соловьи"

Ольга Хохлова поздравила победителей конкурса "Фатьяновские соловьи"

© Фото : fillМикрофон
Микрофон - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : fill
Микрофон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Владимирской области Ольга Хохлова поздравила и наградила победителей первого межрегионального вокального конкурса "Фатьяновские соловьи", сообщает пресс-служба регпарламента.
Торжественная церемония прошла в рамках ежегодного Всероссийского Фатьяновского праздника поэзии и песни, который в этом году состоялся в Вязниковском районе Владимирской области уже в 53-й раз.
Организатором конкурса выступила молодежная дума при Законодательном собрании региона. Хохлова активно поддерживала эту идею. Жюри конкурса возглавила внучка Алексея Фатьянова Анна Китина-Фатьянова.
На конкурс, посвященный творчеству поэта-песенника, подали заявки более 80 исполнителей и коллективов из Центрального, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов. В финал вышли представители Владимирской, Орловской, Воронежской и Липецкой областей, а также Москвы. Организаторы подготовили для победителей особые призы – хрустальные микрофоны и хрустальные ноты, изготовленные на Гусевском заводе имени Мальцова, – а также денежные сертификаты.
Открывая церемонию, Хохлова поприветствовала участников и гостей, собравшихся в Вязниковском районе. Спикер регионального парламента подчеркнула, что новый конкурс стал значимым событием в культурной жизни области.
"Наша цель — дать замечательным песням Алексея Фатьянова новое звучание, чтобы молодые исполнители прониклись их глубиной. Песни Фатьянова знают и любят миллионы, ведь в них – сама душа нашего народа: мужество, доброта, искренность и светлая надежда", – сказала Хохлова, ее слова приводит пресс-служба регионального парламента.
Она также сообщила, что организаторы получили множество заявок от 14-летних участников, хотя конкурс изначально был рассчитан на возрастную группу от 16 до 35 лет.
"Это еще раз подтверждает, что творчество Алексея Фатьянова не имеет возрастных границ и находит отклик в сердцах молодежи", – подчеркнула спикер областного парламента.
 
Владимирская областьВязниковский районЛипецкая область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала