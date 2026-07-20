Хохлова наградила победителей конкурса "Фатьяновские соловьи"

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Владимирской области Ольга Хохлова поздравила и наградила победителей первого межрегионального вокального конкурса "Фатьяновские соловьи", сообщает пресс-служба регпарламента.

Торжественная церемония прошла в рамках ежегодного Всероссийского Фатьяновского праздника поэзии и песни, который в этом году состоялся в Вязниковском районе Владимирской области уже в 53-й раз.

Организатором конкурса выступила молодежная дума при Законодательном собрании региона. Хохлова активно поддерживала эту идею. Жюри конкурса возглавила внучка Алексея Фатьянова Анна Китина-Фатьянова.

На конкурс, посвященный творчеству поэта-песенника, подали заявки более 80 исполнителей и коллективов из Центрального, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов. В финал вышли представители Владимирской, Орловской, Воронежской и Липецкой областей, а также Москвы. Организаторы подготовили для победителей особые призы – хрустальные микрофоны и хрустальные ноты, изготовленные на Гусевском заводе имени Мальцова, – а также денежные сертификаты.

Открывая церемонию, Хохлова поприветствовала участников и гостей, собравшихся в Вязниковском районе. Спикер регионального парламента подчеркнула, что новый конкурс стал значимым событием в культурной жизни области.

"Наша цель — дать замечательным песням Алексея Фатьянова новое звучание, чтобы молодые исполнители прониклись их глубиной. Песни Фатьянова знают и любят миллионы, ведь в них – сама душа нашего народа: мужество, доброта, искренность и светлая надежда", – сказала Хохлова, ее слова приводит пресс-служба регионального парламента.

Она также сообщила, что организаторы получили множество заявок от 14-летних участников, хотя конкурс изначально был рассчитан на возрастную группу от 16 до 35 лет.