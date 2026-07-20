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Число американских военных, погибших в конфликте с Ираном, выросло до 17 - РИА Новости, 20.07.2026
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09:57 20.07.2026
Число американских военных, погибших в конфликте с Ираном, выросло до 17

Число погибших с начала конфликта с Ираном американских военных выросло до 17

© AP Photo / Lucas JacksonАмериканские военные на Ближнем Востоке
Американские военные на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Lucas Jackson
Американские военные на Ближнем Востоке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число погибших американских военных в ходе конфликта с Ираном достигло 17 человек.
  • Один из военнослужащих США погиб 18 июля на севере Ирака при контролируемом подрыве неразорвавшегося боеприпаса на иранском дроне-камикадзе.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Число погибших американских военных в ходе конфликта с Ираном достигло 17 человек, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.
Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что военнослужащий США погиб 18 июля на севере Ирака при контролируемом подрыве неразорвавшегося боеприпаса, который нес на себе иранский дрон-камикадзе.
"Общее число погибших (среди американских военных - ред.) достигло 17", - говорится в сообщении.
США и Иран в ночь на 18 июня подписали меморандум, предусматривающий завершение конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако в ночь на 8 июля Вашингтон возобновил удары по Ирану, объяснив их действиями Тегерана против коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Ирана назвал атаки США серьезным нарушением достигнутых договоренностей и начал наносить ответные удары по американским базам, расположенным на Ближнем Востоке.
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