Число американских военных, погибших в конфликте с Ираном, выросло до 17

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число погибших американских военных в ходе конфликта с Ираном достигло 17 человек.
- Один из военнослужащих США погиб 18 июля на севере Ирака при контролируемом подрыве неразорвавшегося боеприпаса на иранском дроне-камикадзе.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Число погибших американских военных в ходе конфликта с Ираном достигло 17 человек, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Общее число погибших (среди американских военных - ред.) достигло 17", - говорится в сообщении.
США и Иран в ночь на 18 июня подписали меморандум, предусматривающий завершение конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако в ночь на 8 июля Вашингтон возобновил удары по Ирану, объяснив их действиями Тегерана против коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Ирана назвал атаки США серьезным нарушением достигнутых договоренностей и начал наносить ответные удары по американским базам, расположенным на Ближнем Востоке.