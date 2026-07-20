VK Fest 2026 завершил тур: фестиваль собрал сотни тысяч людей

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Фестивальный тур завершился 18 и 19 июля в Москве на территории ВДНХ. За полтора месяца VK Fest посетили сотни тысяч гостей в Казани, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Москве. На сценах фестиваля выступили более 300 исполнителей, музыкальных коллективов, блогеров и селебрити.

В Москве VK Fest собрал 85 тысяч человек. Билеты на оба дня были распроданы до открытия. Трансляция из столицы набрала 18 млн просмотров.

"В этом году VK Fest подтвердил звание самого масштабного и медийного фестиваля России. Мы не перестаём лайкать бесконечный поток ваших завирусившихся видео, историй, постов — их сотни и тысячи. Эта отдача говорит о том, что мы действительно создаём тренды, даём вам поводы для новостей, мемов и просто классного контента. Артисты на протяжении всего нашего тура желали фестивалю роста, благодарной публики, больше крутых артистов. Я рада, что всё так и происходит, а загаданное — сбывается. VK Fest в Москве за два дня посетили 85 тысяч человек", — сказала руководитель VK Fest Зоя Новикова.

© Фото : Пресс-служба ВКонтакте VK Fest 2026 © Фото : Пресс-служба ВКонтакте VK Fest 2026

Фестиваль в Москве поставил рекорд по количеству секретных гостей. Ими стали Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Баста, а засекреченным артистом электронной сцены оказались POLICE IN PARIS — белорусский хард-техно-дуэт.

Синяя дорожка в этом году включала три зоны: светское дефиле, челленджи для звёзд и интервью с Алёной Блин. Знаменитости не знали, в какую зону попадут: это решалось случайным образом на площадке. Среди звёзд на Синей дорожке были Катя Лель, Тимати, Наташа Королёва, Прохор Шаляпин, Оксана Самойлова, сын Децла Тони Толмацкий, Виктория Лопырёва, Азамат Мусагалиев. Алексей Жидковский удивил зрителей новым образом: бородой, солнечными очками и короткой стрижкой. Александра Трусова и Макар Игнатов вышли на дорожку с годовалым ребёнком. Глюк'oZa предстала в космическом образе: с "лысой" головой, обручем вокруг шеи и в костюме инопланетянки.

© Фото : Пресс-служба ВКонтакте VK Fest 2026 © Фото : Пресс-служба ВКонтакте VK Fest 2026

Футболист Руслан Нигматуллин и его жена Эвелина Сынча провели гендер-пати: вместе со зрителями узнали, что у них родится дочь. Лариса Долина спела на Синей дорожке "Погоду в доме", а Наташа Королёва и Газан неожиданно для всех исполнили главный хит поколения альфа — "Сикс-севен".

В течение двух дней посетителей ждали и другие коллаборации: они проходили на разных сценах фестиваля. К выступлению ТРАВМЫ присоединилась певица Валерия — они исполнили завирусившуюся фонк-версию трека "Самолёт". Во время сета OG Buda к нему на сцену вышел Toxi$. Они представили совместную программу. На Фиолетовой сцене хмыров вместе с самыми преданными фанатами исполнил трек "Тренер" в ламповой обстановке — только под гитару.

Более 400 участников фестиваля подготовили развлечения для посетителей всех возрастов. Семьи с детьми играли на стендах фильмов "Последний богатырь. Колобок" и "Чебурашка 3", прыгали на батутах, посещали бассейны с шариками и поролоновыми кубиками, а также арену фокусника. Посетители увидели российские беспилотные грузовики, электромобиль Атом и гоночные болиды. Любители видеоигр смогли первыми оценить релизы новинок игровой индустрии и одну из старейших консолей: видеоприставка была выпущена почти 50 лет назад, но всё ещё работает.

© Фото : Пресс-служба ВКонтакте VK Fest 2026 © Фото : Пресс-служба ВКонтакте VK Fest 2026

В зоне инфлюенсеров выступали, общались со зрителями и давали автографы 55 селебрити. ВЛАД А4, Маш Милаш, Милана Хаметова, Артур Бабич, Без игрушек, Мария Янковская, Карина Мурашкина, АСЛАН ШУКАША, Газан, ЯН ТОПЛЕС, КОБЯКОВ и другие инфлюенсеры встретились со своими поклонниками.

Известные артисты, спортсмены и эксперты участвовали в дискуссиях VK Лектория. Артемий Лебедев обсудил с командой первого российского электромобиля Атом, как автомобиль превращается в гаджет. Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов и его жена, инфлюенсер Марина Кондратюк, рассказали о спорте и балансе между работой и отношениями. Исполнители из разных поколений поделились с руководителем VK Fest Зоей Новиковой тем, как создавать хиты. Дарья Донцова, Анна Егоян и Георгий Аланский обсудили литературу и поэзию. Секретами крепкой семьи поделились Илья Авербух и Елизавета Арзамасова, Тимур Родригез и Катя Кабак.

официальном сообществе фестиваля прошла трансляция VK Fest. Её посмотрели более 18 млн человек. Более полумиллиона просмотров собрала трансляция на русском жестовом языке.

VK Fest в других городах

В Санкт-Петербурге VK Fest собрал 70 тысяч гостей и более 80 артистов. Выступили t.A.T.u., МОТ, FEDUK, Лолита и другие звёзды. Секретным гостем и хедлайнером второго дня стал Ваня Дмитриенко. На сцене наградили 12 семейных пар, чья история начиналась на первом VK Fest в 2015 году. Помимо музыки, гостей ждали десятки автограф-сессий с блогерами, кибертурниры по CS2 и Dota 2, экстрим-парк и пляжная зона на берегу Финского залива с яхтингом, сапами и пляжными видами спорта.

В Казани открылась татарская сцена, на которой выступали местные исполнители и музыкальные коллективы. На этой же сцене состоялась свадьба: пара познакомилась ВКонтакте, поэтому решила пожениться на VK Fest. Гости участвовали в традиционных играх Сабантуя, тестировали VR-тренажёры с симуляторами вождения, осваивали диджеинг, скретчили на виниловом проигрывателе и создавали биты, участвовали в мастер-классах и дискуссиях в лектории.

В Нижнем Новгороде VK Fest проводился впервые — были проданы все 18 тысяч билетов. От жары посетителей спасали пенная дискотека и битвы с водяными пушками. Публика горячо приветствовала своих земляков Uma2rman — артисты спели вместе с ZOLOTO. Ольга Бузова и nkeeei представили трек "Такой же", а позже певице подарили джерси хоккейного клуба "Торпедо". Прямо у сцены молодой человек решился сделать предложение своей девушке — роль звёздной свахи сыграл Прохор Шаляпин. Впервые за пределами столиц открылась электронная сцена Радио Рекорд и прошло дефиле на косплей-сцене.