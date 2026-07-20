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Россия третий месяц подряд сокращает ввоз вина из ЕС - РИА Новости, 20.07.2026
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06:05 20.07.2026 (обновлено: 14:02 20.07.2026)
Россия третий месяц подряд сокращает ввоз вина из ЕС

Россия третий месяц подряд сокращает закупки вина из стран ЕС

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПродажа вина
Продажа вина - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Продажа вина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия три месяца подряд сокращает закупки вина из стран ЕС.
  • Импорт этой продукции снизился с 44,7 миллиона евро в феврале до 36,4 миллиона в мае.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Россия три месяца подряд сокращает закупки вина из стран ЕС, подсчитало РИА Новости на основе данных Евростата.
В феврале импорт этой продукции составлял 44,7 миллиона евро, в марте — 42,4, в апреле — 40,8, а в мае — 36,4.
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Наиболее заметно Россия сократила ввоз вина из Испании — с трех до 1,4 миллиона евро, а также из Латвии — с 1,6 миллиона до 495,2 тысячи евро.
Такая тенденция коснулась и Италии — главного в ЕС поставщика этого алкогольного напитка. В мае произошло снижение на семь процентов в месячном выражении — до 12,9 миллиона евро.
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