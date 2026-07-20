Россия третий месяц подряд сокращает ввоз вина из ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия три месяца подряд сокращает закупки вина из стран ЕС.
- Импорт этой продукции снизился с 44,7 миллиона евро в феврале до 36,4 миллиона в мае.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Россия три месяца подряд сокращает закупки вина из стран ЕС, подсчитало РИА Новости на основе данных Евростата.
В феврале импорт этой продукции составлял 44,7 миллиона евро, в марте — 42,4, в апреле — 40,8, а в мае — 36,4.
Такая тенденция коснулась и Италии — главного в ЕС поставщика этого алкогольного напитка. В мае произошло снижение на семь процентов в месячном выражении — до 12,9 миллиона евро.
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