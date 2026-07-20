Титов уверен, что в России будет и вино, и зерно

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Борис Титов заявил, что власти прикладывают все усилия для нормализации ситуации на рынке топлива.
- Вице-премьер РФ Александр Новак сообщал о перебоях с поставками топлива этим летом и принятых правительством мерах, включая запрет на экспорт бензина и дизтоплива.
- Росавиация информировала, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива.
ООН, 20 июл – РИА Новости. Власти прикладывают все усилия для нормализации ситуации на рынке топлива, и нет сомнений, что в России будет и вино, и зерно, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, владелец группы компаний "Абрау-Дюрсо" Борис Титов.
"Вино будет. И зерно тоже. Правительство прикладывает все усилия, чтобы нормализовать ситуацию, это одно из самых приоритетных направлений, и признаков кризиса здесь пока не видно", – сказал Титов в беседе с российскими журналистами.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России. Одновременно Росавиация сообщала РИА Новости, что российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива.