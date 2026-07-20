Титов уверен, что в России будет и вино, и зерно

ООН, 20 июл – РИА Новости. Власти прикладывают все усилия для нормализации ситуации на рынке топлива, и нет сомнений, что в России будет и вино, и зерно, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, владелец группы компаний "Абрау-Дюрсо" Борис Титов.