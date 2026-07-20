Российские вина могут конкурировать с европейскими, заявил Титов

ООН, 20 июл – РИА Новости. Российские вина могли бы занять свою нишу на американском рынке, а также конкурировать с европейскими, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, владелец группы компаний "Абрау-Дюрсо" Борис Титов.

На уточняющий вопрос о том, смогут ли российские вина заменить европейские, он ответил: "конечно, это процесс не одного дня, как устойчивое развитие, много лет развивается, но по уровню, по качеству - у нас сегодня уже много вин, которые вполне могут конкурировать с европейскими".