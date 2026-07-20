Краткий пересказ от РИА ИИ
- Борис Титов считает, что российские вина могут занять свою нишу на американском рынке.
- По мнению Титова, российские вина уже достигли уровня качества, позволяющего им конкурировать с европейскими винами.
ООН, 20 июл – РИА Новости. Российские вина могли бы занять свою нишу на американском рынке, а также конкурировать с европейскими, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, владелец группы компаний "Абрау-Дюрсо" Борис Титов.
"Мы по-прежнему считаем, что мы очень можем быть в своей нише на американском рынке вин. Не только водки, но и вин... Тем более, что европейские вина все дороже на американском рынке", – сказал Титов в беседе с российскими журналистами.
На уточняющий вопрос о том, смогут ли российские вина заменить европейские, он ответил: "конечно, это процесс не одного дня, как устойчивое развитие, много лет развивается, но по уровню, по качеству - у нас сегодня уже много вин, которые вполне могут конкурировать с европейскими".
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30 января, 03:48