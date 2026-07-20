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Пульмонолог объяснил, чем грозит детям пассивное курение вейпов - РИА Новости, 20.07.2026
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11:59 20.07.2026
Пульмонолог объяснил, чем грозит детям пассивное курение вейпов

Бережанский: вдыхание опасных частиц грозит фиброзом легких и иммунодефицитом

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкКурение вейпа
Курение вейпа - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Курение вейпа. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пассивное воздействие от вейпов опасно для детей на расстоянии до десяти метров, предупредил врач-пульмонолог Павел Бережанский.
  • Вейпы содержат компоненты, которые могут вызвать фиброз легких и нарушение иммунной защиты.
  • Регулярное парение в течение года может снизить фертильность у мальчиков на 10–15 % из-за нарушений микроциркуляции.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Дети, которые находятся рядом с курящими вейпы, вдыхают опасные частицы на расстоянии до десяти метров, что чревато фиброзом легких и нарушением иммунной защиты, предупредил врач-пульмонолог Павел Бережанский.
"Любое курение и парение - это десять метров при пассивном. Ребенок будет вдыхать то же самое. Вейпы содержат пропиленгликоль, глицерин, витамин Е как загуститель, ароматические углеводороды, которые не выводятся из легких, вызывают фиброз и поражение иммунитета", - сказал Бережанский 360.ru.
По словам врача, частицы глицерина, попадая в легкие, застревают в макрофагах - клетках, которые не могут их переработать, что приводит к вторичному иммунодефициту. Кроме того, исследования указывают на негативное влияние вейпов на репродуктивное здоровье мальчиков, отметил Бережанский. Регулярное парение в течение года может снизить фертильность на 10-15% из-за нарушений микроциркуляции, подчеркнул специалист.
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