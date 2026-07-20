Пульмонолог объяснил, чем грозит детям пассивное курение вейпов

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Дети, которые находятся рядом с курящими вейпы, вдыхают опасные частицы на расстоянии до десяти метров, что чревато фиброзом легких и нарушением иммунной защиты, предупредил врач-пульмонолог Павел Бережанский.

По словам врача, частицы глицерина, попадая в легкие, застревают в макрофагах - клетках, которые не могут их переработать, что приводит к вторичному иммунодефициту. Кроме того, исследования указывают на негативное влияние вейпов на репродуктивное здоровье мальчиков, отметил Бережанский. Регулярное парение в течение года может снизить фертильность на 10-15% из-за нарушений микроциркуляции, подчеркнул специалист.