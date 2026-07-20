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Вице-президент США сообщил, что стал отцом в четвертый раз - РИА Новости, 20.07.2026
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01:52 20.07.2026
Вице-президент США сообщил, что стал отцом в четвертый раз

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил о рождении четвертого ребенка

© AP Photo / Ben CurtisВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Ben Curtis
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил о рождении четвертого ребенка.
  • Мальчика назвали Алек Нил Вэнс.
ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил о рождении четвертого ребенка.
"Мы рады сообщить, что сегодня утром родился наш мальчик, Алек Нил Вэнс", – написал он в соцсети Х.
Вэнс поблагодарил сотрудников национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида и медперсонал Белого дома за заботу о супруге и новорожденном.
Вице-президент США и его супруга Уша Вэнс уже воспитывают троих детей: сыновей Эвана 2017 года рождения и Вивека 2020-го, а также дочь Мирабель 2021-го.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
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