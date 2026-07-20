Вице-президент США сообщил, что стал отцом в четвертый раз

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил о рождении четвертого ребенка

© AP Photo / Ben Curtis Вице-президент США Джей Ди Вэнс © AP Photo / Ben Curtis Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото