Вице-президент США сообщил, что стал отцом в четвертый раз

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил о рождении четвертого ребенка.
- Мальчика назвали Алек Нил Вэнс.
ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил о рождении четвертого ребенка.
"Мы рады сообщить, что сегодня утром родился наш мальчик, Алек Нил Вэнс", – написал он в соцсети Х.
Вэнс поблагодарил сотрудников национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида и медперсонал Белого дома за заботу о супруге и новорожденном.
Вице-президент США и его супруга Уша Вэнс уже воспитывают троих детей: сыновей Эвана 2017 года рождения и Вивека 2020-го, а также дочь Мирабель 2021-го.
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16 июля, 05:30