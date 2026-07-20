Партия "Фидес" отказалась участвовать в выборах нового президента Венгрии

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"Петер Мадьяр насильственно и противоправно сместил с должности президента, а затем вместо масштабных общественных консультаций самовольно принял решение. Это недостойно по отношению к институту президентства и лично к Юдит Полгар. Мы не примем участия в этом политическом спектакле", - написал Бока в соцсети Facebook*.