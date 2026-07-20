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Партия "Фидес" отказалась участвовать в выборах нового президента Венгрии - РИА Новости, 20.07.2026
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15:36 20.07.2026
Партия "Фидес" отказалась участвовать в выборах нового президента Венгрии

Оппозиционная партия "Фидес" отказалась участвовать в выборах президента Венгрии

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Венгерская оппозиционная партия «Фидес» отказывается принимать участие в выборах нового президента страны, считая это политическим спектаклем.
  • Президент Венгрии Тамаш Шуйок заявил, что подписал принятую парламентом поправку, которая предусматривает отстранение его от должности.
  • Спикер парламента Агнеш Форстхоффер будет исполнять обязанности президента с 20 июля до выборов нового главы государства, которые состоятся в течение 30 дней.
БУДАПЕШТ, 20 июл - РИА Новости. Венгерская оппозиционная партия "Фидес" отказывается принимать участие в выборах нового президента страны, считая это политическим спектаклем, заявил депутат от партии, бывший министр по делам ЕС Янош Бока.
В субботу президент Венгрии Тамаш Шуйок заявил, что подписал принятую парламентом поправку, которая предусматривает отстранение его от должности. Мадьяр сообщил, что спикер парламента Агнеш Форстхоффер будет исполнять обязанности президента с 20 июля до выборов нового главы государства, которые состоятся в течение 30 дней. Мадьяр сообщил, что предложит пост президента знаменитой шахматистке Юдит Полгар.
«
"Петер Мадьяр насильственно и противоправно сместил с должности президента, а затем вместо масштабных общественных консультаций самовольно принял решение. Это недостойно по отношению к институту президентства и лично к Юдит Полгар. Мы не примем участия в этом политическом спектакле", - написал Бока в соцсети Facebook*.
Шуйок заявил, что следующий президент не будет легитимным, так как займет эту должность с нарушением конституционных ценностей.
Юдит Полгар - венгерская шахматистка, международный гроссмейстер и сильнейшая шахматистка в истории. Она 26 лет возглавляла мировой женский рейтинг, стала единственной женщиной, вошедшей в первую десятку общего рейтинга ФИДЕ.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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