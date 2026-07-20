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В Польше прошла акция протеста против кадровых перестановок в ВСУ - РИА Новости, 20.07.2026
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21:37 20.07.2026
В Польше прошла акция протеста против кадровых перестановок в ВСУ

В Варшаве прошла акция протеста против кадровых перестановок в ВСУ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на город Варшава с набережной Вислы
Вид на город Варшава с набережной Вислы - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на город Варшава с набережной Вислы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Возле посольства Украины в Варшаве проходит акция протеста против кадровых перестановок в украинской армии.
  • Протестующие выражают недовольство решением Зеленского сменить Михаила Федорова на посту министра обороны Украины и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.
ВАРШАВА, 20 июл – РИА Новости. Акция протеста против кадровых перестановок в украинской армии проходит возле посольства Украины в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.
У здания посольства на аллее Шуха собрались несколько десятков преимущественно граждан Украины, которые выступают против решения Владимира Зеленского сменить Михаила Федорова на посту министра обороны Украины, а также выражают недовольство главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.
Они принесли с собой плакаты: "Верните Федорова", "Сырский геть".
На месте присутствуют значительные силы полиции. Стражи порядка не вмешиваются в происходящее.
Недавно Владимир Зеленский объявил о решении сменить Михаила Федорова на посту министра обороны в рамках кадровых перестановок в правительстве.
Сам Федоров заявил, что причиной ухода стал затяжной конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.
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