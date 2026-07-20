В Польше прошла акция протеста против кадровых перестановок в ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Возле посольства Украины в Варшаве проходит акция протеста против кадровых перестановок в украинской армии.
- Протестующие выражают недовольство решением Зеленского сменить Михаила Федорова на посту министра обороны Украины и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.
ВАРШАВА, 20 июл – РИА Новости. Акция протеста против кадровых перестановок в украинской армии проходит возле посольства Украины в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.
У здания посольства на аллее Шуха собрались несколько десятков преимущественно граждан Украины, которые выступают против решения Владимира Зеленского сменить Михаила Федорова на посту министра обороны Украины, а также выражают недовольство главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.
Они принесли с собой плакаты: "Верните Федорова", "Сырский геть".
На месте присутствуют значительные силы полиции. Стражи порядка не вмешиваются в происходящее.
Недавно Владимир Зеленский объявил о решении сменить Михаила Федорова на посту министра обороны в рамках кадровых перестановок в правительстве.
Сам Федоров заявил, что причиной ухода стал затяжной конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.
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19 июля, 20:09