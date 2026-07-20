Вид на город Варшава с набережной Вислы. Архивное фото

Вид на город Варшава с набережной Вислы

В Польше прошла акция протеста против кадровых перестановок в ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Возле посольства Украины в Варшаве проходит акция протеста против кадровых перестановок в украинской армии.

Протестующие выражают недовольство решением Зеленского сменить Михаила Федорова на посту министра обороны Украины и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

ВАРШАВА, 20 июл – РИА Новости. Акция протеста против кадровых перестановок в украинской армии проходит возле посольства Украины в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.

У здания посольства на аллее Шуха собрались несколько десятков преимущественно граждан Украины , которые выступают против решения Владимира Зеленского сменить Михаила Федорова на посту министра обороны Украины, а также выражают недовольство главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Они принесли с собой плакаты: "Верните Федорова", "Сырский геть".

На месте присутствуют значительные силы полиции. Стражи порядка не вмешиваются в происходящее.

Недавно Владимир Зеленский объявил о решении сменить Михаила Федорова на посту министра обороны в рамках кадровых перестановок в правительстве.