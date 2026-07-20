Появились подробности о смерти фитнес-блогера Вадима Иванова

Краткий пересказ от РИА ИИ Умер фитнес-блогер Вадим Иванов, известный под псевдонимом Do4a

У него были серьезные проблемы с сердцем, которые в последние полгода стремительно ухудшались.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Скончавшийся фитнес-блогер Вадим Иванов, известный под псевдонимом Do4a, имел проблемы с сердцем, сообщила его жена.

Ранее сообщество "Do4a — Третье дыхание" сообщило, что Иванов скончался.

"Многие из вас помнят, что у Вадима были серьезные проблемы с сердцем. Последний год стал для нашей семьи настоящим испытанием. С июня 2025 года его состояние начало стремительно ухудшаться, а последние полгода были особенно тяжелыми. Мы боролись до конца, но, к сожалению, организм Вадима не справился", - сообщила жена Иванова в Telegram-канале

Она также поблагодарила всех за поддержку.