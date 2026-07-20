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Появились подробности о смерти фитнес-блогера Вадима Иванова - РИА Новости, 20.07.2026
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22:00 20.07.2026 (обновлено: 22:02 20.07.2026)
Появились подробности о смерти фитнес-блогера Вадима Иванова

Скончавшийся фитнес-блогер Вадим Иванов имел проблемы с сердцем

© Фото : соцсетиФитнес-блогер Вадим Иванов
Фитнес-блогер Вадим Иванов - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : соцсети
Фитнес-блогер Вадим Иванов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Умер фитнес-блогер Вадим Иванов, известный под псевдонимом Do4a
  • У него были серьезные проблемы с сердцем, которые в последние полгода стремительно ухудшались.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Скончавшийся фитнес-блогер Вадим Иванов, известный под псевдонимом Do4a, имел проблемы с сердцем, сообщила его жена.
Ранее сообщество "Do4a — Третье дыхание" сообщило, что Иванов скончался.
"Многие из вас помнят, что у Вадима были серьезные проблемы с сердцем. Последний год стал для нашей семьи настоящим испытанием. С июня 2025 года его состояние начало стремительно ухудшаться, а последние полгода были особенно тяжелыми. Мы боролись до конца, но, к сожалению, организм Вадима не справился", - сообщила жена Иванова в Telegram-канале.
Она также поблагодарила всех за поддержку.
Иванов увлекался бодибилдингом, он создатель интернет-проекта о бодибилдинге, блогер, основатель сети спортивного питания и магазина спортивной одежды.
 
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