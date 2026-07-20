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Умер фитнес-блогер Вадим Иванов - РИА Новости, 20.07.2026
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21:42 20.07.2026
Умер фитнес-блогер Вадим Иванов

Умер известный фитнес-блогер Вадим Иванов

© Фото : соцсетиФитнес-блогер Вадим Иванов
Фитнес-блогер Вадим Иванов - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : соцсети
Фитнес-блогер Вадим Иванов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Умер фитнес-блогер Вадим Иванов, известный под псевдонимом Do4a.
  • На странице сообщества "Do4a — Третье дыхание" в соцсети "ВКонтакте" отмечается, что последний год для Вадима был непростым: он боролся за свое здоровье
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Скончался фитнес-блогер Вадим Иванов, известный под псевдонимом Do4a.
"Не стало Вадима. Человека, который вел этот канал, делился с вами мыслями о бизнесе и о жизни, шутил, поддерживал и вдохновлял. Того, ради кого многие из вас были здесь. Ни для кого не секрет, что последний год стал для Вадима непростым. Он боролся, старался восстановить здоровье и вернуть силы. Но, к сожалению, судьба распорядилась иначе", - сообщается на странице сообщества "Do4a — Третье дыхание" в соцсети "ВКонтакте".
Там отмечается, что Вадим был человеком с огромным сердцем и невероятной энергией.
"Он умел зажигать в людях веру в себя, был настоящим лидером и другом для многих - и в бизнесе, и в жизни… У Вадима была любимая фраза: "Папа будет мной гордиться." Он мог бы. И мы, все, кто был рядом, сделаем все, чтобы память о нем жила - в его словах, в его деле, в каждом из нас", - отмечается в сообщении.
Прощание с Ивановым состоится 22 июля.
 
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