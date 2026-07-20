Краткий пересказ от РИА ИИ
- Умер фитнес-блогер Вадим Иванов, известный под псевдонимом Do4a.
- На странице сообщества "Do4a — Третье дыхание" в соцсети "ВКонтакте" отмечается, что последний год для Вадима был непростым: он боролся за свое здоровье
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Скончался фитнес-блогер Вадим Иванов, известный под псевдонимом Do4a.
"Не стало Вадима. Человека, который вел этот канал, делился с вами мыслями о бизнесе и о жизни, шутил, поддерживал и вдохновлял. Того, ради кого многие из вас были здесь. Ни для кого не секрет, что последний год стал для Вадима непростым. Он боролся, старался восстановить здоровье и вернуть силы. Но, к сожалению, судьба распорядилась иначе", - сообщается на странице сообщества "Do4a — Третье дыхание" в соцсети "ВКонтакте".
Там отмечается, что Вадим был человеком с огромным сердцем и невероятной энергией.
"Он умел зажигать в людях веру в себя, был настоящим лидером и другом для многих - и в бизнесе, и в жизни… У Вадима была любимая фраза: "Папа будет мной гордиться." Он мог бы. И мы, все, кто был рядом, сделаем все, чтобы память о нем жила - в его словах, в его деле, в каждом из нас", - отмечается в сообщении.
Прощание с Ивановым состоится 22 июля.