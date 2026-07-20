Умер фитнес-блогер Вадим Иванов

"Он умел зажигать в людях веру в себя, был настоящим лидером и другом для многих - и в бизнесе, и в жизни… У Вадима была любимая фраза: "Папа будет мной гордиться." Он мог бы. И мы, все, кто был рядом, сделаем все, чтобы память о нем жила - в его словах, в его деле, в каждом из нас", - отмечается в сообщении.