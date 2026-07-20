На Урале три человека погибли при пожаре в частном доме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Курки Свердловской области при пожаре погибли три человека: двое мужчин и женщина.
- Возгорание произошло на веранде дома.
- Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в селе Курки Свердловской области, сообщил журналистам старший помощник руководителя областного управления СК РФ Александр Шульга.
"Утром 18 июля в ходе тушения возгорания дома в селе Курки Артинского района обнаружены тела трех взрослых человек – двух мужчин и одной женщины, проживавших в этом жилище. По имеющейся информации, смерть их наступила в результате воздействия высокой температуры и отравления продуктами горения из-за произошедшего пожара", – сказал Шульга.
Он отметил, что возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, накануне семья из четырех человек отмечала день рождения одного из них, и после празднования, в ночь на 18 июля, трое членов семьи ушли отдыхать в дом, а четвертый родственник остался ночевать в бане. Под утро именно этот мужчина заметил возгорание на веранде дома, уточняют в управлении СК, он попытался принять меры к тушению пожара, однако самостоятельно справиться с огнем, который постепенно перекинулся на дом, не сумел.
По сведениям ведомства, рассматриваются разные версии случившегося, в том числе и то, что возгорание могло произойти из-за аварийного режима работы электропроводки.
Как добавил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, сотрудники полиции установили личности погибших: ими оказались 69-летний мужчина, его 65-летняя жена и их 37-летний сын.