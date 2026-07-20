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Мэр Кишинева обвинил власти в передаче Украине контроля над водами Днестра - РИА Новости, 20.07.2026
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22:31 20.07.2026 (обновлено: 22:56 20.07.2026)
Мэр Кишинева обвинил власти в передаче Украине контроля над водами Днестра

Чебан: Молдавия тайно уступила Украине право управлять ресурсами реки Днестр

© Sputnik Молдова/TelegramМост через Днестр
Мост через Днестр - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Sputnik Молдова/Telegram
Мост через Днестр. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Молдавии передали Украине контроль над водными ресурсами реки Днестр.
  • Документ, регулирующий передачу прав управления водными ресурсами, засекречен и находится в министерстве иностранных дел Молдавии.
  • Министр окружающей среды Георгий Хаждер предупредил жителей столицы Молдавии о возможной нехватке воды.
КИШИНЕВ, 20 июл - РИА Новости. Власти Молдавии передали Украине контроль над водными ресурсами реки Днестр, а затем засекретили соответствующий документ, заявил мэр Кишинева Ион Чебан.
Министр окружающей среды Георгий Хаждер 16 июля, ссылаясь на данные украинских специалистов, решил предупредить жителей столицы Молдавии о возможной нехватке воды. Администрация столицы опровергла его заявления, отметив, что таким путем власти хотят отвлечь внимание общественности от многочисленных кризисов.
"Некоторое время назад было заключено соглашение, согласно которому молдавская сторона уступила Украине 100% прав управления водными ресурсами на севере Молдавии. Этот документ засекречен и находится в министерстве иностранных дел", - заявил Чебан журналистам.
Он пояснил, что ситуацию должна регулировать межправительственная комиссия по совместному использованию Днестра, однако на деле она не работает.
Хаждер в начале мая уже призывал граждан ответственно относиться к потреблению воды, поскольку есть риски, что воды из Днестра будет не хватать для снабжения всех населенных пунктов.
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В миреМолдавияУкраинаДнестрИон Чебан
 
 
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