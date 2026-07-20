Рейтинг@Mail.ru
Главком ВСУ Сырский извинился перед экс-министром обороны Федоровым - РИА Новости, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:15 20.07.2026 (обновлено: 21:17 20.07.2026)
Главком ВСУ Сырский извинился перед экс-министром обороны Федоровым

Сырский извинился перед Федоровым на фоне митингов на Украине

© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сырский извинился Федоровым за возможный конфликт между ними.
  • Митинги в поддержку Федорова и против главкома ВСУ Сырского проходят более чем в 15 украинских городах с 16 июля.
  • Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре исполнять обязанности главы минобороны после отставки Федорова.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принес извинения экс-министру обороны Украины Михаилу Федорову на фоне ежедневных митингов по всей стране, при этом сказав, что был не в курсе конфликта между ними.
Митинги в поддержку Федорова и против главкома ВСУ Сырского ежедневно проходят более чем в 15 украинских городах, начиная с 16 июля. Граждане Украины также используют функцию отправки платных подарков в мессенджере Telegram, чтобы выразить Владимиру Зеленскому резкое недовольство отставкой министра обороны и потребовать смещения главкома ВСУ.
"Для меня было неожиданностью узнать, что у нас с господином министром (Федоровым - ред.) был конфликт... Если я кого-то чем-то обидел: Михаил Альбертович, извините. Бываю жестким", - сказал Сырский в интервью для украинского издания "Милитарный".
Зеленский ранее решил сменить Федорова на посту главы минобороны Украины. На этом фоне в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра и против главкома ВСУ Сырского. Нового главу минобороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Отставка Сырского не остановит отступление ВСУ, заявил Волошин
Вчера, 18:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевМихаил ФедоровАлександр СырскийВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала