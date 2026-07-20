Главком ВСУ Сырский извинился перед экс-министром обороны Федоровым

Краткий пересказ от РИА ИИ Сырский извинился Федоровым за возможный конфликт между ними.

Митинги в поддержку Федорова и против главкома ВСУ Сырского проходят более чем в 15 украинских городах с 16 июля.

Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре исполнять обязанности главы минобороны после отставки Федорова.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принес извинения экс-министру обороны Украины Михаилу Федорову на фоне ежедневных митингов по всей стране, при этом сказав, что был не в курсе конфликта между ними.

Митинги в поддержку Федорова и против главкома ВСУ Сырского ежедневно проходят более чем в 15 украинских городах, начиная с 16 июля. Граждане Украины также используют функцию отправки платных подарков в мессенджере Telegram, чтобы выразить Владимиру Зеленскому резкое недовольство отставкой министра обороны и потребовать смещения главкома ВСУ.

"Для меня было неожиданностью узнать, что у нас с господином министром (Федоровым - ред.) был конфликт... Если я кого-то чем-то обидел: Михаил Альбертович, извините. Бываю жестким", - сказал Сырский в интервью для украинского издания "Милитарный".