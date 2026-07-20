"Нужно выехать": на Украине выступили со срочным призывом к жителям городов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Директор Фонда "Вернись живым" Тарас Чмут заявил, что зима на Украине будет тяжелой, и призвал жителей городов задуматься о переезде.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Жителям украинских городов следует уже сейчас подумать о переезде на зиму, потому что она будет очень тяжелой, заявил директор Фонда "Вернись живым"* Тарас Чмут, его слова передает "Страна.ua".
"С фокусом внимания не на войну, а на политику, мы не подготовимся к зиме должным образом. <…> Каждый должен подумать, где он будет зимой — возможно, нужно выехать в село или за границу", — сказал он.
Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий, выступая в Раде перед назначением на должность, заявил, что следующая зима в стране может быть сложнее предыдущей.
Минувшей зимой в большинстве регионов Украины были проблемы с электро- и теплоснабжением из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры, вводились графики отключений света.
* Организация внесена в перечень нежелательных в России