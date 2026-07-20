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"Нужно выехать": на Украине выступили со срочным призывом к жителям городов - РИА Новости, 20.07.2026
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18:18 20.07.2026 (обновлено: 18:23 20.07.2026)
"Нужно выехать": на Украине выступили со срочным призывом к жителям городов

Чмут: жителям украинских городов стоит уже сейчас подумать о переезде на зиму

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор Фонда "Вернись живым" Тарас Чмут заявил, что зима на Украине будет тяжелой, и призвал жителей городов задуматься о переезде.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Жителям украинских городов следует уже сейчас подумать о переезде на зиму, потому что она будет очень тяжелой, заявил директор Фонда "Вернись живым"* Тарас Чмут, его слова передает "Страна.ua".
"С фокусом внимания не на войну, а на политику, мы не подготовимся к зиме должным образом. <…> Каждый должен подумать, где он будет зимой — возможно, нужно выехать в село или за границу", — сказал он.
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