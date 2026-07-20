"Нужно выехать": на Украине выступили со срочным призывом к жителям городов

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Жителям украинских городов следует уже сейчас подумать о переезде на зиму, потому что она будет очень тяжелой, заявил директор Фонда "Вернись живым"* Тарас Чмут, его слова передает "Страна.ua".

"С фокусом внимания не на войну, а на политику, мы не подготовимся к зиме должным образом. <…> Каждый должен подумать, где он будет зимой — возможно, нужно выехать в село или за границу", — сказал он.